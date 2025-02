Za njih nedelja ljubavi ne postoji: Ivan i Jelena ponovo u žestokom sukobu, ona tvrdi da on ne može da je preboli! (VIDEO)

Haos!

U toku je 'Debata', a sledeći sagovornik Marka Đedovića, koji je moderator debate, je Jelena Ilić.

- Jelena da li bi ikad oprostila Ivanu?

- Na ivici sam nerava, puno vam hvala što ste mi učinili da budem sa ovom divnom osobom nedelju dana. Stavili su ovu budalu da ide sa mnom nedelju dana da me vređa, danas me je već vređao - rekla je Jelena.

- Puši bre k*ac više. Ne primećujem ovu spodobu. Što se tiče prodavnice, vrištala je na sve ljude okolo. Ćutao sam, kada je došao moj red, rekao sam samo ' ja sam na redu', krenula je da me vređa. Sve i svašta mi je govorila, vređao sam i ja nju, to se sve nastavilo u kući. Tek ću da je vređam. Sinoć me je vređala, kako to nije video niko, celu noć je govorila ' neko će ovde da dobije batine', a onda kada ja krenem nju da vređam, to se sve vidi. Sada Ena spušta loptu, kada je Luka vređao Sandru, to je bilo okej, a sada skače ovde - rekao je Ivan.

- Sve si okrenuo kako tebi odgovara - rekla je Ena.

- Jel on tebe vređa iz ljubavi? - pitao je Marko.

- Da, i Uroš mu je rak rana. Ne može da preboli sve što se desilo, ne može da se pomiri da sam ja zaljubljena u Uroša, zato je i uspeo da ga se reši. Mrzi sve muškarce na ovom svetu, jer je nesrećan i nezadovoljan - rekla je Jelena.

- Evo opet okreće priču, zahvaljuje se ovde ljudima što su je poslali u kuću sa njom, a ona govori kako sam poslat da je progonim. Ona mene progoni ovde - rekao je Ivan.

Autor: K.K.