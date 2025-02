Keti je dobila negativna komentare, a oni podršku: Anđela oplela po cimerima jer neće da osude Aneli! (VIDEO)

Razvezala jezik!

U emisiji "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević dao je reč Anđeli Đuričić da prokomentariše odnos Aneli Ahmić, Luke Vujovića i Sandre Obradović.

- Uglavnom sam bila na Sandrinoj strani jer sam videla njenu emociju, a Lukina je varirala. Otkako ste dobili Leu počeo si da provodiš vreme sa Aneli i tvoja emocija je više išla kao Aneli. Danas sam mu rekla da kad sve sagledam i kad vratim film, strast se videla, a meni je bilo žao da kažem to Sandri. Luka, nisi se poneo kao muškarac i ispao si kao g*vno. Nisi ispao dosledan svega što si pričao. Kad ste ušli u vezu svi su pričali da se Sandrina emocija vidi ovde pet meseci, a sad svi pričaju da nije pokazala emocije. Sandra, izvini što se nisi ovde izj*bala da pokažeš emociju. Ovi drugari što se peru preko tebe su super. Aneli i Sandra nisu bile drugarice. Sandra, ti si meni večeras dostojanstvena, on je dobio tvoj pristup za ovih pet meseci. Ja vidim da njoj nije dobor, sigurno će da pukne. Aneli, iskreno smatram da ti ovo prija i da želi da se drži stava da ne želi da uđe u vezu. Mi smo u Odabranima oni se po ceo dan maze, češkaju, cmaču se. Aneli i Luka se ovako druže već 15 minuta, ona je trebalo to da kaže. Ja sam Gastozu odmah rekla, iako nisam sumnjala u njegovu emociju. Kad smo njih komentarisali svi su govorili da se Keti skloni od njega i ponela je mnogo više negativnih komentara, a ovo dvoje ljudi su dobili podršku - pričala je Anđela.

- Anđela je zamerala Gastozu te stvari, a Sandra to nije zamerala - dodao je Đedović.

- Nemoj sad da lažeš. On vrlo dobro zna da sam mu zamerala prisno druženje. Govorio je da mora od svih da se odvoji, a ko je to rekao? - rekla je Sandra.

- Šta sam ja uradio osim što sam joj pomirisao vrat i prošetao jedan krug? - pitao je Luka.

- Ne znam ja šta si ti meni radio iza leđa - poručila je Sandra.

Autor: A. Nikolić