Nisam rekao volim te, nego... Gastoz otkrio zašto pred svima ne prizna koliko mu je stalo do Anđele! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Zašto se bojiš i zašto namerno za stolom nećeš da kažeš svoja osećanja, koje mi vrlo dobro znamo i čuli smo kod Ognjena Amidžića? - glasilo je pitanje.

- Ne želim da ispoljevam jer osećam da će u svađi da se to koristi protiv nas. Bitno mi je da ona nikad nije sumnjala u moje emocije prema njoj. Može samo da mi prebacuje neke osobe za koje smatram da su mi prijatelji. Ja sam po tom pitanju malo rezervisan. U Amidžiju smo se opustili, ona čak malo više nego ja, to me je malo i uplašilo. Nemoj da me vučeš za jezik šta si mi tri puta priznala. Suta uveče ću da iznosim osećanja i 8. marta - rekao je Gastoz.

- Anđela, da li ti smeta što neće za stolom da iznese svoje emocije? - pitao je Milan Milošević.

- Ne. Ja sam jutros rekla da mi je u krevetu rekao nekoliko puta jednu te istu reč. Ja ga ložim ceo dan. Ja ne sumnjam u njega, drugi ljudi imaju svoje mišljenje misle da ne može očima da me vidi, ali ja znam šta oseća. Ima dana kad bih mu kosu počupala - pričala je ona.

- Ja sam rekao da ima dana kada se trpimo, kad se ujedamo - rekao je Gastoz.

- Kad tako kažeš zvuči pogrešno. Naravno da postoji dan kad bih ti počupala kosu, ali to ne menja moju emociju. Prizna on meni često koliko mi je stalo do mene - dodala je Đuričićeva.

- Nisam rekao volim te, nego molim te. Ovo neće da ti prođe ženska glavo - pravdao se Gastoz.

- Evo dokaza da se Anđela i ja ne slažemo mnogo puta. Anđela je meni rekla da ne veruje meni i da u njega nisam nije sumnjala. Meni je drago da Gastoz radi na gaženje i da se ispostavilo kao ispravno, pa vidi šta je uradio i ispravi se. Ja sam rekao da on mnogo puta kad mu uputiš kritiku se k*rči, pa promeni ploču. Verujem da je ovo istina, a nadam se da nije ludilo - komentarisao je Đedović.

Autor: A. Nikolić