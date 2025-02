Ispravan ili pogrešan potez?! Gastoz otkrio zbog čega je kupio mir sa Terzom, Anđeli se povraća od njihovog lizanja! (VIDEO)

Ovome se nisu nadali!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anđelu Đuričić.

- Ti nikada nisi ružnu reč rekla Terzi dok nije uvredio Gastoza. Kako se sada osećaš kada si donja, a njih dvojica se pomirili? - glasilo je pitanje.

- Naravno da ću ga odbraniti i uvek ću ga odbraniti. Kada je neka situacija realna, ja uvek iskomentarišem. Mi nemamo sukob svaki dan i ne vređamo se svaki dan, ali bićemo do kraja u sukobu. To što sam donja, ne zanima me. Ja držim svoj stav i nikada mu neću oprostiti, a njih dvoje ako su se pomirili onda okej. Nek se oni ližu nek su bolesni, ja da oprostim ne mogu i neću - rekla je Anđela.

- Anđela je 95 posto u pravu, ja tada nisam trpeo kritike jer nisam bio dobar sa mozgom. Mi smo ušli u sukob jer je ona njega zaštitila, a ja nisam mogao da uvredim njega, pa sam išao na nju. Mi smo u diskoteci spustili loptu, on je rekao: ''Ne mogu da trpim da mi devojku vređaju''. Smatram da je povukao dobar potez da ne bi dolazilo do uvreda - rekao je Terza.

- On je nije uvredio zbog mene, nego zbog netrpeljivosti. Meni smeta što si ti vređao moju devojku - rekao je Gastoz.

- Ja sam bio totalno lud, branio sam se time što ću vas da uvredim. Sad ne može da se poredi moja reč sa Ivanovom - rekao je Terza.

- Ko je ovde donji ili gornji, videćemo. Ja bih voleo da sam ja donji. Ja njemu neprijatelj nisam, on je sam sebi. Ona samim tim prouzrokuje još veće svađe, nervira se, a kad se ona nervira onda se i ja nerviram. Ja uvek volim da dam drugu šansu. Ja poštujem Anđelino mišljenje i Anđelinu stranu - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.