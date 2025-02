Au, kakvo poniženje! Ivan ponovo srozao Aleksandru, ona shvatila da je njegova ljubav bila lažna! (VIDEO)

Ovo nije očekivala da čuje!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Ivana Marinkovića.

- Pljuješ Aleks kod Slađe i kod Đoleta u pabu, sa Sofijom u Odabranima je nazivaš devojkom lako napaljivom koju je dovoljno poljubiti u vrat da bi ti se predala. Kažeš da je voliš, kakva je to ljubav? - glasilo je pitanje.

- Nisam je pljuvao, komentarišem sa Slađom i Đoletom. Ja sam Aleksandri rekao da mislim da joj moja blizina ne odgovara i da nema emocije, već da samo oseća neku strast i da kad je ja poljubim ona se prepusti. Nisam je pljuvao - govorio je Ivan.

- Rekao je da je lako napaljiva i da više ima strasti, a da nema ljubavi i da na osnovu toga gleda muškarce - dodala je Sofija.

- Sad mi je Lule dodirnuo vrat i baš sam se jako napalila. Strast i emocije meni idu zajedno u paketu. Ja sa mojim partnerom sa kojim sam u vezi sam k*rva i svetica, a ne idem i tražim kod jednog jedno, a kod drugog drugo. Ja sam sve u jednom. Neka mi neko priđe i poljubi me, pa da vidim da li ću tako lako da se istopim. On mene ne voli i nikad me nije voleo. Pre dva dana je rekao da se hladi, kako tako brzo? Zato ja ne govorim tako brzo da volim jer to ne može da bude ljubav - govorila je Aleksandra.

- Ja sam te pitao da li si iskrena i da sam u pravu? - pitao je Ivan.

- Ne. Hoćeš da kažeš da sam ja laka žena i da ću da se istopim kad god me neko poljubi u vrat - rekla je Nikolićeva.

- Meni je normalno da priđem ženi koja mi se sviđa i sa kojom sam bio, a ona meni kaže: "Ne, to ne radi jer me to vraća u naš odnos". Ja o tome i pričam da nije ljubav - dodao je Marinković.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić