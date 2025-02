PUŠIONICA SE ZATRESLA KAO NIKAD! Sandra iz petnih žila ZAURLALA na Daču, on ne prestaje da se raspravlja sa Kačavendom (VIDEO)

Karambol na sve strane!

Milena Kačavenda nastavila je raspravu sa Dačom Virijevićem oko raskida Luke Vujovića i Sandre Obradović.

- Ja ne vidim da je razlog raskida Kačavenda, ne vidim da je Aneli, ja vidim da su to izgovori. Čovek mene koristi kjao uzrok svog raskida. On je rekao da ako se distancira od mene, da se on distancira od Aneli...Kad kažeš lični sukob, što je rijaliti fraza...Nek me izvinu svi parovi što ne ustanem i ne kažem: "Bravo, do ja*a" - rekla je Kačavenda.

- Ko je je*e kada je znala?! Zamerala si mu sedenje s Aneli - rekla je Dača.

- Kako ti prvo tako razgovaraš sa mnom?! Nisi ti ovde detektiv da sam ja došla u policijsku stanicu na ispitivanje - urlala je Sandra.

- Kako nije?! Govorila je za stolom, on je objašnjavao da je to druženje - rekla je Kačavenda.

- Milena, je l' ti veruješ u to što pričaš?! Super - rekao je Dača.

- Gastoz je dva meseca branio Keti i njihovo druženje - rekla je Milena.

- Ti si se sama ubacila, ja sam samo pitao Sandru da li je istina da je to rekla...Ona nije bila jasna za stolom - rekao je Dača.

- Pa si ti došao u pušionicu da je pitaš i razjasniš - rekla je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić