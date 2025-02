HIT! Ana Spasojević rešila da progovori, otkrila cimerima iz Odabranih detalje VRELE AKCIJE sa Munjezom u zatvoru (VIDEO)

Popadali od smeha!

Ana Spasojević sedela je u Odabranima, te se tom prilikom pohvalila cimerima vrelom akcijom sa Munjezom u zatvoru.

- Kako sam ja sela na dušek, on je stajao, pogledao me je sa onim plavim kineskim očima i to je to (smeh). Kunem ti se, nije stigao čovek katanac da zatvori, mi smo se već dohvatili. On i ja smo bili baš pijani, ja sam imala jaknu i jedan jorgan i drugi jorgan, ja znam da sam ja vukla onaj jorgan. Bogami, trajalo je, prva runda je bila sigurno sat vremena, druga runda je možda bila kraća - smejala se Ana, a zajedno s njom i ostali učesnici.

- Vi ste na sat vremena pravili jednu pauzu - rekao je Gastoz.

- Ana, koliko poza je bilo - pitala je Anđela.

- Pa dve, sa strane smo počeli - rekla je Ana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić