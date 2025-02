TOTALNI RUSVAJ: Aneli žestoko zaratila sa Lukom, pa otkrila da je provređena jer joj je Bebica zario nož u leđa! (VIDEO)

Haos!

Takmičari u Odabranima igraju ''Igru istine''. Naredna koja je odgovorila na pitanje Aneli Ahmić bila je Jelena Ilić, koja je otkrila da joj veoma nedostaje Uroš Rajačić.

- Najviše bih volela da sam sama ovde. Volela bih da se vrati, iskreno. Baš se loše osećam. Aneli, koliko ti je krivo jer je Bebica rešio da se skloni od tebe? - kazala je Jelena.

- Veoma. Ja sam bila uvek tu za njega, zalagala se za to da budemo u dobrom odnosu, a on me nije ispoštovao. Teodora sad mene namerno provocira zbog Asmina, to je jako glupo. Nije da o Bebici mislim nešto loše, ali ne dopada mi se jer se poneo loše prema meni- Veoma mi je krivo jer se i sve ovo izdešavalo za Luku, jer sam Sandru ovde napravila žrtvom. Molim Luku da sam reši probleme sa njom - kazala je Aneli.

- Ajde, reci mi, što si se ti sklonila od mene? - upitao je Luka.

- Ja sam imala zadatak, nisam sa tobom uradila ništa značajno - dodala je Aneli.

- Molim? Rekla si da si flertovala sa njim - dodala je Sandra.

- Moram da kažem da ja nisam prema tebi Aneli imao neke loše namere, to neka se zna. Ja zaista nisam mogao da nađem da te odbranim. Nije da si u potpunosti kriva, ali nije ni da si ispravna. Što se tiče Luke, on takođe mora da prihvati odgovornost, kada je reč o Sandri - dodao je Bebica.

- Ja nemam devojku! Nisam ni imao devojku u utorak, nemojte mene da krivite - dodao je Luka.

- Luki se Sandra nikad nije ni dopada - dodala je Aleksandra.

