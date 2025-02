Ako je ona tvoj izbor, imaš moju podršku: Ena ne prestaje da ljubomoriše zbog Mrvice, spremna da joj prepusti Peju?! (VIDEO)

Šok!

Jovan Pejić Peja nakon sukoba koji je imao sa Enom Čolić u toku emisije zbog Jelene Nedeljković Mrvice, nastavio je razgovor sa njom u hotelu.

- Dokle ti misliš ovako? - pitao je Peja.

- Kako ovako? - pitala je Ena.

- Da prosipaš po meni i da se ponašaš se tako - rekao je Peja.

- Rekla sam ti da neću da te vidim sa njom. Tri puta sam te zvala, smejali ste se, došla sam i zvala sam te rekao si 'neću' - rekla je Ena.

- Jel imaš ti poverenje u mene? - pitao je Peja.

- Jel imaš ti u mene? Ako imaš zašto sam se onda distancirala od cele kuće? Rekala sam ti da neću da te vidim sa njom, od svih se sklanjam. Ne želim da učestvujem u provokacijama. Rekla sam joj da se skloni od tebe, rekla mi je 'neću'. Kasnije je pitam što je to uradila, ona meni kaže da sam se ja njoj umešala u odnos na početku. Ti si to njoj dozvoliom, ako je to tvoj put, izvoli, neću vas remetiti - pitala je Ena.

- Jel sam ja birao Mrvicu, ili tebe? Pitam te opet, jel imaš poverenje u mene ili ne? Ako hoćeš od mene da očekuješ da ću sve ovo da shvatam neozbiljno, a posle toga da se grlimo i ljubimo, izvini, ali ja ne mogu tako. Ne znam da funkcionišem tako. Danas posle odabranih, meni tako nije bilo dobro, a ti nastavljaš da se svađaš sa Munjom, od sad pa na dalje, sama ćeš da se braniš - rekao je Peja.

Autor: K.K.