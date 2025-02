Daje sve od sebe da spusti loptu: Anđela pokušava da ispravi situaciju sa Gastozom, on daje sve od sebe da ne popusti! (VIDEO)

Otvorili sve karte!

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić razgovarali su u kući Odabranih o svom odnosu i haosu koji se desio danas tokom nominacija.

- Znači ja sam kriva što su sinoć pustili klip na kojem ti imaš loš postupak i kriva sam što sam pokušala da operem to i prebacim na Luku i Ivana da bih zaštitila našu vezu? Upakovala sam da odbranim tebe i mene, ne vidim da imamo problem. Prebacio si sve danas na šalu i onda rekao da si završio sa mnom. Da li sam kriva što ne dođeš sa strane i ne kažeš mi sa strane neke stvari? Je l' sam ja kriva što nemaš hrabrosti da kažeš da si se ohladio i da ne možeš da me gledaš? - govorila je Anđela.

- U tvojoj glavi ti mene braniš i ja sam jedini zločinac u klipu. Bacamo sa strane što si me ugrizao i što je to afekat. Ono za mene lično nije bukvalno ništa opasno, ni po život, ni po odnos, ni po bilo šta na svetu. Ono je smejurila, reakcija igračka plačka. Od toga si pretvorila mene u čoveka kojeg moraš da braniš jer će ljudi da me osude. Neka me osude jer ovako razmišljam i niko neće da mi promeni stav. Ružno jeste, ali u tom klipu zlikovaca nema. To je reakcija na akciju koju si ti prouzrokovala. Nisam te gurnuo u žaru i besu, nego sam reagovao na tvoj malo jači griz. Kad sam video kakvu si facu napravila odmah sam rekao da sam te gurnuo iz afekta da bih to umanjio. Neka me osudi ceo svet, najviše milsim na tvoje roditelje, ali opet ono mi nije nešto neverovatno strašno. Ja pričam u svoje ime. Ja nisam neko koga treba da braniš - pričao je Gastoz.

- Je l' ustao Karić i rekao da se jasno vidi da nije refleksna reakcija i da on misli da me ne podnosiš? Je l' ustao Mateja sa kojim si top? On je rekao da se jasno vidi da si me gurnuo iz besa i da me ne podnosiš. Ja sam ustala nakon toga i pitala njih, tad samm branila vezu. To je kao kad si me pitao zašto nisam branila vezu od Bebice, a baš zato sam se sad ispravila. Ja sam samo htela da im dam do znanja da smo se pet sati ljubili i plesali, a oni nas komentarišu na osnovu klipa od 15 sekundi. Nisam dozvolila da ćutimo na to da si sa mnom u vezi na silu. Pre si mi zamerio kad ćutim i potvrđujem njihova mišljenja - pričala je Đuričićeva.

- Sinoć su mi prišli objica i rekli: "Izvini, sad verujemo Anđeli" - dodao je irnoično Gastoz.

- Je l' su mi dolazila pitanja zbog toga što si mi zamerao? Sad sam pokušala da ne potvrđujem ćutnjom i sad ni to ne odgovara. Šta odgovara? Bar mi reci šta je konkretan problem. Ja ne želim da to bilo ko priča, boli me. Boli me kad mi kažu da si sa mnom na silu, šta meni fali? Je l' imam jedno oko? Da li imamk ugovor? Naravno da me to vređa - govorila je ona.

- Tad je bilo da ti gutaš i trpiš - rekao je Gastoz.

- Pa sad je bilo da ti trpiš, isto je bilo povodom klipa. Je l' tebe vređa kad ti kažu da si na silu sa mnom? - dodala je ona.

- Iskreno, ne vređa me. Dokaži se, ispravi sve to. Ja sam mislio da mi treba da vodimo našu vezu - pričao je Gastoz.

- Pa onda je vodi - rekla je Anđela.

- Nisam znao da moram da čujem mišljenje kako se naša veza odvija. Dobro, pobedila si. Ajde dalje - govorio je Gastoz.

- Kakva pobeda? Ja pričam o vezi. Ja bih tebi ovo isto i sinoć rekla, to je bio samo sled događaja. Ja bih tebi isto i sinoć rekla - rekla je Anđela.

- Da li misliš da želim da te slušam na ovakav način sa tvojim argumentima, pravdanjima? Da li misliš da imam bilo kakav kapacitet da slušam sve to? Da li misliš da mi nisi od mozga napravila kašu i da ne dobijam ono što želim - pričao je on.

- Da li misliš da je meni dobro? - pitala je Đuričićeva.

- Što ne može samo da te boli k*rac šta drugi pričaju? Je l' ti znaš kakvi smo u vezi? -

- Okej. Ne radi se o mojoj promeni, kao što ni ti ne želiš da se promeniš. Ti si zahtevao neke stvari, dobio si i opet ti ne valjam. Ja sam samo uradila ono što si zahtevao od mene, valjda si to shvatio rečenicom koju sam im rekla. Meni sve što nije trebalo i što nisam želela dešava mi se prethnodih 20 dana. Ja nemam snage, ja sam istrošena. Meni nije dobro od sinoć, ne želim ovo. Na mene ne može da utiče ničije mišljenje, moraš to da privatiš. Naravno da znam kakva je naša veza. Naravno da se nerviram, ne želim da mi pričaju da si sa mnom na silu. Boli me to - pričala je Anđela.

Autor: A. Nikolić