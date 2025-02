Iskrena do koske!

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Anđelom Đuričić.

- Rekao je da ti ne znaš kada treba da staneš i da si u stanju da ga jednom rečenicom ohladiš. Da li si malo promislila i o tome što ti je rekao - pitao je Darko.

- Da, to je to, kada želim da dokažem ono što sam zamislila, mislim da je tako, neću stati dok svima ne dokažem, bar u svojoj glavi, da je to tako. To je on meni mnogo zamerao...Ja sam rekla da ću se potruditi da radim na tome, ali ja sam neko ko sve doživljava srčano, preznojim se živa. Ne mogu da se foliram da nisam takva, kada jesam takva - rekla je Anđela.

- Da li sve mora da se desi tako što ti plačeš, budeš na ovakav način ponižena, kako se ti osećaš kada on pred 15-oro ljudi kaže: "Sramota me je što sam ikada bio u vezi s tobom" - pitao je Darko.

- Meni je na primer ostala ta rečenica sada, iako ja znam da je to bilo...Kao što je rekao: "Koliko grub moram da budem da ti se zgadim", bez obzira što je to namerno, mene to povredi, mene svaka loša reč od njega zaboli. On je kamen za te neke stvari, on kao da ima dugme, isključi se i ne može ništa da ga povredi. Osetila sam se odvratno...Ja ne želim da se moja veza svodi na to da kada imamo problem, da čekamo da krene emisija. Ja očekujem da on dođe, ipak je muško, ne želim da čekam emisiju da bi rešili problem - rekla je Đuričićeva.

- Ti si njega optužila da je to planski čekao - rekao je Tanasijević.

- Pomislila sam tako, kako da ne pomislim?! Dođem u krevet i kažem mu: "Izvini, ja brzo planem, srčana sam", on je meni rekao: "Pusti me, pričaćemo sutra" - rekla je Anđela.

- Zbog čega sinoć nisi rekla pravo mišljenje o klipu, nego tek danas - pitao je Darko.

- Pušten nam je klip, zna se kakav. Ja tu situaciju, dok nije pušten klip nisam pomenula nikome, niti išta, prihvatila sam izvinjenje - rekla je Anđela.

- Ti si ga sinoć branila, a danas si taj klip iskoristila za neku vrstu napada - rekao je Darko.

- Znaš kako?! U datoj situaciji danas, kada je on krenuo da priča, bilo je svakavih priča, ali kad je došao do teme Karića, on je krenuo da priča da smo se mi posvađali zbog Karića...Ja sam rekla da smatram da spinuje priču na Karića zbog toga, promenila sam mišljenje na osnovu njegovog ponašanja. On je napravio da je problem jer od sinoć nije pričao sa mnom čovek, čovek me je odbio u svakom mogućem smislu. Dolazi, ostavlja me i priča da je Karić problem što smo mi raskinuli - rekla je ona.

- Šta ti misliš konkretno i iskreno o tom klipu - pitao je Darko.

- Naravno da je moje mišljenje da je to isto kao i sinoć, ništa se tu nije desilo - rekla je Anđela.

Autor: Nikola Žugić