Ne štedi reči!

Predstavnik portala Pink.rs i voditelj Darko Tanasijević, nakon razgovora sa Anđelom Đuričić, započeo je novi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Zbog čega si doneo odluku da na onakav način raskineš s Anđelom - pitao je Darko.

- Zato što je promenila mišljenje o onom klipu, rekla je nešto, ja sam joj rekao: "Ako planiraš da mi prebacuješ što me braniš, doviđenja"...Sada treba da se osetim kao mala curica, kao gurnuo sam devojku?! Stvarno se ne osećam kao da sam napravio neko sr*nje...Dok ste vi pričali, imao sam osećaj da sam ja bezgrešan, ispalo je da ja nemam nijednu grešku, pa sam došao na ideju da sutra ti, Kačavenda, Marko i ja pričamo opširnije o našem odnosu. Milena na moju stranu, Đedović na tvoju stranu, neću da se osetim kao da sam nemam pojma ni ja šta, hoću da vidim kako oni vide - rekao je Gastoz.

- Što na razgovor zoveš Đedovića i Kačavendu, što ne konstatuješ Karića - pitao je Darko.

- Đedović će da oplete po meni, tu će Kačavenda da vadi priču i to je to...Karić je pristrasan, znaju se još od pete ili šeste sezone. Meni njegovi komentari prave gnev, jer ja posle njegovog komentara ne mogu da se sastavim sa njom - rekao je Gastoz.

- Da li si kriv ti koji si uradio nešto ponižavajuće ili je kriv Karić što je to rekao jer je primetio - pitao je Darko.

- On je ovde da komentariše, to je sve okej, moju vezu treba da vodim kako mislim da treba. Ja krenem dobro, dođe Karić i sve mi sj*be jednim komentarom i nije više Karić nego je Kvarić - rekao je Nenad.

- Ti svako moje komentarisanje i iznošenje mišljenja gleda kao plan da ja hoću nešto da mu pokvarim - ubacio se Stefan.

- Zbog čega Karić svojim komentarom, koji nije u skladu sa tvojim ili Anđelinim stavom, uspe da je pokoleba - pitao je Darko.

- Ja vidim samo da može...Ona tada konstruiše neki novi zaključak kada on nešto kaže - rekao je Gastoz.

- Izgleda kao da kupujete mir. Je l' ti misliš da je ona posle razgovora s tobom promenila mišljenje?! Ništa nije logično večeras, samo ste je kupili dva dana...Sve ono što je Darko pitao, taksativno je navodio, ona je rekla: "U besu sam mislila" - rekao je Đedović.

- Ona veruje u to, to je to, to je njena slika i to ne možeš da joj poremetiš...Anđela, da li možemo da se složimo da je to tvoj film - rekao je Gastoz.

- Da, osetila sam se poniženo i odvratno, ali ti nisi namerno to uradio, to je poenta - rekla je Anđela.

- Ja razumem na koji način ti je ona to prenela, ali da li smo mi spominjali Karića?! Da li smo gazili Anđelu ili se sprdali sa našom situacijom - pitao je Gastoz.

- Da, sprdali smo se - rekao je Ivan.

- Ako se sprdaš na svoj račun na račun Karića, ti njoj "guraš prst u oko" s Karićem - pitao je Darko.

- Rekla mi je da se najviše iznervirala jer sam je stavio u koš da je i ona zaljubljena u Karića - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić