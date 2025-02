Konačno došao kraj?!

U toku je emisija 'Pitanja novinara', a voditelj Darko Tanasijević imao je pitanje za Enu Čolić.

- Šta se dešava sa Pejom i tobom? - pitao je Darko.

- Ne znam, rekla bih ti da treba da izađemo napolje, ali ni u to nisam više sigurna. Mislila sam da ste navikli na naš turbulentan odnos. Sve postaje gore i gore, što se tiče izgovorenih reči, meni se to ne sviđa. Desiće se da ćemo doći do tačke kada više neće biti smisla da se mirimo. Iskreno ovo je prvi put, kada ne vidim svoju krivicu. Sada znam da sam bila iskrena i da sam se dala u potpunosti. Imali smo razgovor u hotelu, pričali smo o svemu, tu je on shvatio kada sam mu bliže objasnila. Nije to neka situacija, ali ako ja dajem sve od sebe, ako sam se distancirala od svih, ne radim to silom, pa da ću da puknem nekad. Potpuno sam ispravna, jedan kroz jedan - rekla je Ena.

- Pa šta se dešava? - pitao je Darko.

- Ima nagle promene raspoloženja, smeta mu ovde prostor. Nemam jednu pogrešnu reč usmerenu ka njemu. Smetaju mu moji konflikti ovde, i to sam svela na minimum. Od 50 ljudi, svađam se sa dvoje. Danas na nominacijama je baš teško prihvatio svađu Gastoza i Ivana, govori da je ovde sve fejk. Govorim mu da sam mu podrška, da sam tu za njega, on kaže da sam ja jača od njega i da on to ne može. Smejao se danas u pušioni, pa kada se probudio bio je u totalnom daunu. Rekao mi je malo pre iz čista mira da duvam k... Ne krivim sebe za ovaj odnos sada, volela bih da mogu ovo totalno batalim, da budem dostojanstvenija. Očajno se osećam kada ne spavam sa njim - rekla je Ena.

- Iznerviralo te je što si videla da sedi pored Mrvice - rekao je Darko.

- Isključila sam sve kritične odnose, smeta mi njegov postupak, zvalas sam ga tri puta. Smejao se na kraju sa njom, sedeo, jeo gumene bombone. Tada sam izvilenela, to je bilo nepoštovanje prema meni - rekla je Ena.

- Rekla si da ćeš pokušati da dokažeš svoje emocije, i da pokušaš da popraviš odnos sa Zlatom - rekao je Darko.

- Ščepao me je malo pre, i rekao mi 'hoćeš sad da ti je*em mater', zato sam ga udarila. Nije to samo moja krivica - rekla je Ena.

- Smatram da imam dosta oscilacija ovde. Loše se osećam, svađe loše utiču na mene. Radim ovde sve iz srca, a neki to rade zbog rijalitija. Ne krivim Enu sada, ima više emocija od mene trenutno, ja sam slabiji dosta. Mene naša ljubav jako boli. Uspem nekad da se odvojim i povratim, pa onda opet uđem u taj toksični odnos. Pada mi koncentracija, stalno razmišljam o meni i njoj. Pravim sebi psihoze, zbog svega. Ne osećam se lepo, nisam takav da se posvađam i onda da legnem u krevet i da se pravim da je sve okej - rekao je Peja.

- Zbog čega ne nađete model, po kome ćete funkcionisati - rekao je Darko.

- Jer sam ja ovde dosta slabiji od nje, Ena je dosta jača, ne shvata ovo tako ozbiljno kao ja. Mislim da sam malo i nestabilan i da je ona zrelija. Sve ovde srčano shvatam, posle se tresem, a oni sede i piju kafu - rekao je Peja.

- Ne mogu da se borim i za sebe i za njega - rekla je Ena.

- Šta ćeš nadalje sa Enom? - pitao je Darko.

- Ne znam, nisam više pametan. Moramo da imamo razgovor. Nisam sinoć ni gledao da li je Mrvica sela pored mene. Ona ima više emocija prema meni, biću jako loš prema sebi ako kažem da mi je lepo. Prelepi su nam momenti, ali doživljavam sve srčano. Ona je drugaija - rekao je Peja.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.