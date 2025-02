ŠOK! Aleksandra progovorila o emocijama i snovima o Stefanu Kariću, Ivan dao svoj sud (VIDEO)

Iskreni do koske!

Joca novinar, predstavnik RED portala, podigao je Aleksandru Nikolić, kako bi sa njom porazgovarao o Stefanu Kariću.

- Hajde da krenemo nekom logikom. Prošli put kada smo pričali, tvoja izlaganja su bila da su te svi momci iskorišćavali, ali dolazimo do toga kakva si ti prema istim tim momcima ako si bila sa Ivanom Marinkovićem u vezi, a pet meseci mislila na Stefana Karića - pitao je Joca.

- To je ispalo glupavo. Ja sam se malo našalila, ali je zvučalo preozbiljno. Jesam ja njega sanjala, to nije sporno, unazad mesecima, ali je to jedina istina, a da sam ja zaljubljena u Stefana, to nije istina. Rekla sam to u šali, pijana, nikada se nisam tako napila kao u utorak - rekla je Aleksandra.

- Delovalo je kao da pričaš istinu, što se kaže: "šta trezan misli, pijan govori", ovo je sada vađenje - rekao je Joca.

- Meni je Stefan jedan od najdražih ljudi ovde, uvek je stajao za mene, mislim da je Stefan jedina muška osoba u kući kao da me poznaje od pre. Njemu ne moram da se dokazujem, kao da se poznajemo od pre...Meni je onaj video klip bio fenomenalan, a na njemu samo lud ne vidi da sam bila iskrena. Nisam doživela u životu da sanjam jednog muškarca mesecima svaki dan. Nikada nisam rekla Ivanu koga sam sanjala, on mi je rekao: "snovi nisu bitni" - rekla je Aleksandra.

- Je l' su bili normalni ili vlažni snovi - pitao je Joca.

- Nisu bili vlažni snovi, razne okolnosti, ali ne na to na šta aludiraju. Mene su ti snovi jako remetili, poslednjih 10 dana nemam te snove, možda sam se ja istripovala i pomislila da mi se nešto dešava...Sve i da je Stefan bio slobodan, da nije bio zauzet, ne bih... - rekla je Aleksandra.

- Je l' si osetila ti nekad fidbek sa Stefanove strane - pitao je Joca.

- Ne, ne, nisam, nisam nikada - rekla je Aleksandra.

- Šta misliš da li će se Ivan i Milovan udružiti i urotiti protiv tebe zbog ove situacije - pitao je Joca.

- S Milovanove strane osećam generalno ljubomoru, pogotovo kada je Stefan u pitanju. I da nije Ivan u pitanju, da sam ušao s nekim drugim muškarcem, Milovan ne bi imao zadrške, isto bi se ponašao. Ivan je bio nekako i blag, ali je to često jer ja sumnjam u Ivanove emocije koje izražava prema meni - rekla je Aleksandra.

- Slušao sam nju i ne verujem, ali šta god da kažem...Toliko se petlja. Ja se nisam iskompleksirao, osećam se povređeno. Ovo što je pričala večeras i ovih dana, zvuči kao laž. Ja volim da se nadmudrujem s nekim ko pokušava sa mnom, ona je svojim odgovorima čekala moju reakciju, a ustvari me je nesvesno uvukla da moram da odgovorim na ta pitanja - rekao je Ivan.

Autor: Nikola Žugić