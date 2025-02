Ćutim kao mumija, lepše mi je bilo gde drugde: Luka otvorio sve karte, pa priznao koliko mu je bilo očajno u vezi sa Sandrom! (VIDEO)

Ovo je pravo stanje!

Luka Vujović u pabu "Prijatelji" otvorio je dušu Stefnu Kariću, pa na sve moguće načine pokušavao da mu dočara koliko mu je bilo loše u vezi sa Sandrom Obrdović.

- Ja nisam hteo da se zna da smo u vezi, zato se nismo ni ljubili. Ja sam se tad povukao iz paba, nisam ni sa tobom toliko blejao kao pre. Ja jednom zamerim i kažem da bi voleo da me nekad zagrli, poljubi, kaže laku noć. Deset dana jednom drugome nismo rekli laku noć, a ona meni kaže: "Ti si muškarac moraš to da kažeš, moraš da me zagrliš i poljubiš". Ona turpija nokte, a ja ćutim kao mumija. Ja sam njoj rekao da mi je lepše da sedim bilo gde druge. Hteo sam da bude sve isto - govorio je Luka.

- Pa ne bi mogao sa Aneli da uđeš u dublji odnos, a da ostane sve isto - reko je Stefan.

- Pa nisam to znao. Nama se veza svodila na blic poljubac u pola 7 ujutru, šta nam to znači? Ona hoće pred svima da ispadne iznad mene i da mene degradira - nastavio je Luka.

- Ti da si se odvojio i raskinuo niko ništa ne bi mogao da ti kaže, ali si napravio ovo. Ne znam da li ti nešto osećaš - dodao je Karić.

- Ja nisam u utorak krenuo sa tim ciljem, taj dan mi nismo ni pričali. Sandra je prva ušla u Odabrane i stavila sama da spava u krevetu - pričao je Vujović.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić