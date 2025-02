Baki otkrio naučnu fantastiku: Obelodanio Terzino pravo lice utorkom, on pao u trans! (VIDEO)

Hit!

U toku su ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Bakiju B3 kako bi otkrio svoje mišljenje o Borislavu Terziću Terzi i Sofiji Janićijević koji su ovonedeljni potrčci.

- Utorak je dan kada je žurka. Ko je Terza?! Terza kad uđe u diskoteku vidimo da je to dečko pun života. Mislim da bi stvarno bilo suvišno da pričamo nešto. To je život kojem svi mi težimo. Sofija je tebi bio odskočna daska da plivaš lepo i ležerno. Iako sada svi govore da je pametna, sve to stoji. Onda je toliko i znala šta je htela. Neosporno je da lepo izgleda, ali opet ne možemo da joj uzmemo sve to za zlo. Mislim da bi se ponavljali sada u krug kad bi pričali neke stvari - rekao je Baki.

Autor: N.P.