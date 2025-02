Tad je još bio sa prvom devojkom: Sofija otkrila detalje o Gastozu, bila je luda za njim! (VIDEO)

Janičijevićeva priznala da je verno pratila njegove klipove još od srednje škole!

Sofija Janićijević i Milena Kačavenda razgovarale su ispred sobi za izolaciju. Sofija je u jednom trenutku otkrila Mileni da je fan Nenada Marinkovića Gastoza još od srednje škole.

- Oni mi kažu da se o meni ništa ne zna, a šta ne bi iščupali? Novinari su iščupali i tvoj komentar o Gastozu pre šest godina - rekla je Milena.

- Ja sam bar 8 godina mlađa od Gastoza, on valjda ima 35. Ja sam išla u srednju kad je on bio na Jutjubu. Ja kad dođem iz škole jedva sam čekala da vidim šta je on izbacio, tad je još bio sa prvom devojkom. On tad još nije bio ni u rijalitiju, ja sam njega pratila. Ja da imam 1% ovoga što ima Aleks puškom da me teraju ovde ne bih ušla - govorila je Sofija.

Autor: A. Nikolić