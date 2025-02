Ovome se nisu nadali!

Ivan Marinković tokom čitavog dana tražio je pilulu za dan posle, jer je imao nezaštićen odnos sa svojom partnerkom Aleksandrom Nikolić.

Nakon što je dobio pilulu, on je krišom prišao Aleksandri, kako bi ona otišla do toaleta i obavila proceduru. Njih dvoje su imali za cilj da to obave tajno, ali je njihov cimer Marko Đedović shvatio o čemu se radi.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.