Jovana Tomić Matora u studiju kod voditeljke Ane Radulović, dotakla se teme Ene Čolić, pa objasnila zbog čega Čolićeva priča da su se ljubile.

- Ne znam što se ona kači na mene, ja se nje nee sećam iskreno. Stefani je bila malo ljubomorna, tražila je neke objave na fejsu stare. Dešava se nakon toga da se Ena hvalila da mene zna dosta dugo, i da smo se ljubile. Ne sećam se, nisam sa njom išla na ručkove, kafe. Ona je na splavu bila popisna komisija. Zlatu Petrović poštujem, prijatelj je sa mojim ocem. Ona manipuliše sa Pejom - rekla je Matora.

- Anđela Gastozova devojka je rekla da tu vidi pravu ljubav - rekla je Ana.

- Ma ko to priča, devojka koja mi je bila drugarica, pa me je ispljuvala jer sam rekla da nisam znala kakve fetiše ima. Anđela hoće da se opere sada, ali ne znam kako samo. Anđela poseduje veliku gordost - rekla je Matora.

- Misliš da će biti problema, jer je tebi Gastoz drugar, a sa njom nisi dobra - rekla je Ana.

- Reći ću ja Nenadu odmah, da sa kim hoće da bude, nek bude. Ne mogu da verujem samo da mu neko broji kolutiće čajne. Nenad je takav kao čovek, on će sve da podeli. Onako kako se udvarao Anđeli, takav je i spolja, sada kada je on nju upoznao, skapirao je da ona nije ono u šta se on zaljubio - rekla je Matora.

