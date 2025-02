Ovo je PERAČINA, odvratno je: Matora ne krije da je pogrešila u skrivanju Stefanine trudnoće, Munjez ODMAH SKOČIO (VIDEO)

Šok!

Marko Đedović, moderator Debate, dao je reč na samom početku Jovani Tomić Matoroj, sa kojom je porazgovarao.

- Nije moralno, ali čuvala sam je i čuvala bih je. Vezano za Munju, nije manipulacija. Znam zašto je ovo postavljeno, zbog mene, pričaću o tome. Nisam manipulisala, smatram da sam deo toga, da je ispravno, nije. Iako nije moralno što sam je podržala u tome da on bude "N.N.", ja sam je podržala...Kada smo imali svađu i kada sam joj rekla i da uđe i da se desi razgovor između nje i Munjeza, čak i da se zbliže zbog deteta, meni ne bi bilo normalno i ne bi mi bilo mesto da ljubomorišem, i oko toga smo se posvađali. To je njihovo dete, nismo zajedno, ali postoji ljubav. I ona i ja znamo da to nije u redu što smo krile od Munje, ali za roditelje i javnost, to mi je drago što smo uspele - rekla je Matora.

- Krije se trudnoća devet meseci, a onda kada se porodi, sledeći dan da se sazna, to mi nije jasno - dobacio je Munjez.

- Ne mogu da pričam u Stefanino ime da se kaje i da joj je krivo što je stavila Munju kao "N.N.". Ja kažem da nije moralno, ali ja bih sve uradila isto, možda je i sebično, ali sam sačuvala tu našu tajnu, našu jer smo tada bile zajedno...Vi ste napravili da ja hoću nekome da otmem dete - rekla je Tomićeva.

- Sinoć si rekla da nije imao ko da se nađe Stefani, nego si to bila ti. Što niste javili ocu deteta, sigurno bi se snašli...To je vaša želja da ti budeš jedina koja će to da uradi, samim izborom da ne kažete ocu deteta takvu stvar - rekao je Marko.

- Ja ne svaljujem krivicu na Stefani, ja sam to i rekla da sam saučesnik. Nije mogao Munja pošto mu nije rečeno, nije znao, nije mogla njena mama, ko će drugi da ode, nego ja?! - rekla je Matora.

- Da li si manipulisala da bi ti bila jedini izbor - pitao je Marko.

- Ne, ja nisam sa njom, pa je l' Kosta moje dete?! Ne. Ja sam na klipu rekla: "Kosta ljubi te keva", gde je mene moj drug sprdao: "Si ti keva ili ćale" - rekla je Matora.

- Ovo je peračina trenutno, da mene neko zaj*bava, da se sinoć ulazi ovde i kao: "Je*iga, tako je bilo i šta sad". Odvratno je, a da bude izgovor: "Pogrešila sam", neću da pređem preko toga, ja sam otac deteta - rekao je Munjez.

- Čak i kada me je Darko tada zvao i kada sam rekla da dete liči na mene, naravno da sam bila srećna kada se porodila. Ne perem se, a i ne pada mi na pamet da se vadim. Ne mogu da kažem da nisam uradila, kada jesam...Zaplakala sam i kada sam davala intervju, jer mi je bilo drago - rekla je Matora.

- Imala je pravo da bude srećna zbog toga, ja sam postavio pitanje da li je normalno da se sprdate da li si otac ili majka - urlao je Đedović.

- Ja sam naručila pesmu: "Rodio se sin" - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić