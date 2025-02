Šok!

Moderator Debate Marko Đedović dao je reč Sanji Grujić kako bi prokomentarisala odnos Danijela Dujkovića Munjeza, Stefani Grujić i Jovane Tomić Matore.

- Da li je moralo čuvati tajnu - pitao je Đedović.

- Ja smatram da je moralno i društveno prihvatljivo čuvati tajnu, nikada ne bih izdala svoje bliske odnose i treba da imaju poverenja da mi se povere. Mislim da me nikada ne bi izdali partner i porodica. Nikada nemam stvari sa kojima neko može da me drži u šaci, tako da eto, to je moj stav kada sam ja u pitanju...Ja sam i dalje svog stava kog sam bila i pre Matorinog ulaska, tada sam rekla Munji da ukoliko je znao da će postati otac i ukoliko je bio neodgovoran da to prihvati i da se pravi ovde nama da ne zna, onda je nečovek, a da ukoliko je bio uskraćen, Matora i Stefani treba da odgovaraju, tačnije Stefani i da Munjez uzme starateljstvo nad detetom...Ja sam ti rekla da mislim da mi je jako čudno što nisi imao nikakav šok kada je došlo pismo i zašto si tražio DNK. Ja sam te pitala kako nikada nisi imao želju da je pitaš - rekla je Sanja.

- Bilo je da me je blokirala, u "Narod pita" sam video da ne želi sa mnom u komunikaciju, dobija instrukcije šta treba da kaže, ja ne znam šta sam trebao - rekao je Munjez.

- Uskratila te je prava da znaš da je trudna, saznao si, nije ti krila do kraja života, iako je trebala ako je odlučila da krije, na tebi je da se posvetiš tome... Ne možeš da kažeš da nisi znao, imao si pretpostavku - rekla je Sanja.

- Ne, nisam imao ni pretpostavku. Ana je vikala da je dobila, pa smo radili test ovde - rekao je Munjez.

- Ako je gledao, rekla je da je dobila, pa ste pričali da se žalila na mučnine. Da se moja devojka žalila, ja bih se zapitao i nešto bi uradio - rekao je Stefanović.

- Nije želela da ide na ginekološki pregled, žalila se na mučnine... Ja sam pomislila na to da li je išla kod ginekologa, ali nikada nisam pomislila da bi sakrila trudnoću - rekla je Jelena.

- Ona je tebi kada je dolazila na tvoj krevet rekla negde u tom momentu da postoji mogućnost da je trudna, a da ti ne govoriš... Ništa ne verujem Stefani, verujem Munji, izigran je, dok ne dođe Stefani i ne demantuje nas velikim razlogom, mora postojati ogroman razlog - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić