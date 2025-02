Preplavila hotel SUZAMA: Matora se rasula u komade zbog Đedovićevih provokacija na račun MRTVE majke, pa ogolila dušu Kariću (VIDEO)

Roni suze kao nikada!

Jovana Tomić Matora otišla je u hotel, te je legla na krevet i počela da plače i da se izjada Stefanu Kariću.

- Razumeš, plašim se reakcije, znam kako ću reagovati ako mi još jednom pomene, a neću da se povlačim - roneći suze priznala je Matora.

- Budi pametna malo, iskuliraj - rekao je Stefan.

- Nemam to, volela bih da imam. Nemam to da objasnim i sve, kod mene je sve odmah - plakala je Matora.

- Svašta te je nešto snašlo - rekao je Karić.

- Pa da, još razmišljam, on tamo gleda, razumeš?! Samo da je ćale dobro, kapiraš?! Plaši se za to, za kevu i onda se to desi. Kvaran, video je, kao što si ti video, odmah si ukapirao. Nemam želju da pričam s ljudima i da se družim, evo s tobom ovako što mogu, sinoć malo s Nenadom - plakala je Matora.

- Ja bih voleo da ona ne uđe, mislim zbog tebe, hvala Bogu da uđe da zaradi za dete, ali mislim da će ti tada biti zaj*banije - rekao je Stefan.

- Sinoć kada sam ušla, ona mi je rekla: "Nemoj tamo da gledam...", razumeš?! Ne bih volela da mi se ponovi prošla godina. Ne bi volela da se priča o našim svađama i to. Mnogo smo se volele, ali smo mnogo problema imale, zbog toga smo pukle. Ćale, pa ona, pa hormoni, ljubomora, pukli smo, a da smo se volele, volele smo se, volimo se i sad - plakala je Matora.

- U suštini ti nju ni ne znaš van drugog stanja, mislim znaš što si je upoznala ovde u rijalitiju. Jedno je drugo stanje... - rekao je Stefan.

- Znam da sam ušla zbog sebe, zbog svoje situacije i zbog svega - rekla je Matora.

- To ti kažem, budi pametna kad već nisi prošle godine, nisam pratio toliko, ali znam da si pravila sr*nja... Da si muško, možda bi imala taj osećaj da kažeš tom momku - rekao je Stefan.

- Nisam, iskreno ti pričam, nisam imala osećaj - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić