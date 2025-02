Ne želi ni da čuje za njega: Sandra rešila da stavi tačku na odnos sa Lukom! Besna kao ris! (VIDEO)

Šok!

Naredni sagovornici voditeljskog para Danijela Dujkovića Munjeza i Borislava Terzića Terze bili su Luka Vujović i Sandra Obradović.

- Kako je protekla žurka? - upitao je Terza.

- Meni lično je bilo lepo. Moram samo da kažem da je Terza bio ljubomoran na Gastoza jer je navodno očijukala sa njim, a nakon toga se ljubio sa Draganom. Mislim da je jedan plus jedan dva. On je iz inata to uradio, a pitanje je da li je ona iz inata radila neke stvari - rekao je Luka.

- Ne znam što bi se mislilo da se Sofija igra? Ona se ni sa kim nije poljubila, a Terza jeste - kazao je Luka.

- Šta se dešava sa tvojim odnosima sa Sandrom, Aneli i Ivanijom? - upitao je Munjez.

- Aneli je rekla da želi distancu od mene. Poštujem sve to. Ivanija i ja smo igrali pred kraj žurke juče, samo to. O Sandri stvarno više ne želim da pričam - kazao je Luka.

- Moram da kažem da sam došla sad, jer nisam čula da ste mene zvali s njim. Što se tiče Luke i mene, nema nikakve potebe da ikada više pričamo. Drugu šansu nikad neće dobiti - kazala je Sandra.

