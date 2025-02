Hteo je da sazna šta je izašlo napolju: Đedović i Anđela skopili kockice, pa opleli po Gastozu zbog odabira Matore za omiljenu! (VIDEO)

Da li će mu ovo ikad oprostiti?

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Sanju Grujić.

- Misliš li Sanja da je Gastoz stavio Matoru za omiljenu kako bi izvukao infomracije iz nje i koliko je ovo loš postupak? - glasilo je pitanje.

- Meni to nije loš postupak jer je Matora u lošoj situaciji, on je prošao kroz isto i zna kolik je bolno. Mislim da je samo hteo da joj olakša. Mislim da je Anđelina reakcija bila sebična, trebalo je da pruži podršku. Mislim da je ovo nešto drugo, da joj treba mir i ako nju neko ovde poznaje poznaje je Gastoz - rekla je Sanja.

- Naravno može da se tumači sa te strane. Ja sam izjavila saučešće naravno da mi je žao. Ako želiš mir, onda ostaneš kod kuće. Mene ne zanima njegov povod, on je moj dečko. Meni Matora nije bitna, on je moj dečko. Kome treba mir, neka ostane kod kuće. On je moj dečko, nema opravdanja - dodala je Anđela.

- Ja bih dao isti odgovor da sam u sukobu sa Anđelom - govorio je Marko.

- Ja sam osećajna osoba. Ja ovde ni sa kim nisam na prst u oko. Nema bolnije situacije nego da izgubiš majku. Ovde će lakše da prebrodi. Ja sam odmah rekla da Anđela drami bez potrebe i da joj takve scene ne trebaju - dodala je Sanja.

- Sanja komentariše onako kako želi zbog konflikta sa Sanjom, kao što ja imam pravo da komentarišem. Mislim da Matora nije bila primorana da dođe ovde posle takve situacije. Oni su tog dana pričali o hotelu i mislim da je Gastoz u poslednjem trenutku promenio, nakon Anđeline svađe i kad je Anđela ustala i zamerila za podizanje sa Stefanom. Ne mislim da bi Matoru neko maltretirao u sobi, niti joj branio da boluje svoju bol. Mislim da je Gastoz hteo da spusti tenziju sa Matorom i Anđelom. Ja koliko znam oni su pravili planove za hotel, a da sad pokušava da uradi nešto što neće moći kao što nije mogao da stiša sukob Terze i Anđele. Mislim da je hteo da sazna šta je o Anđeli izašlo napolju, ali će to samo njega da muči u ovom prostoru - pričao je Marko Đedović.

- Jedan kroz jedan sam sigurna, to mi je potvrdio na sebati, da to mogu da budu samo infomracije iz spoljnog sveta, jer on nema kad da spava sa Matorom. Što to da ne iskoristi? Ona je ušla i može da mu kaže stvari koje je pričala, a nije tvrdila. Otkrio se kad je na debati skočio i rekao da je Munja kriv, a onda rekao da Matora zna što Stefani nije javila Munji - dodala je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić