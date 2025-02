Nahranila mu ego: Terza nastavlja da ljubomoriše na Gastoza, Sofija priznala da je on za nju JEDINSTVEN! (VIDEO)

Ne krije da samo njega gleda!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Borislav Terzić Terza.

- Što si ljubomoran na Gastoza zbog Sofije? Nije on kriv što ima harizmu i x fakrot - glasilo je pitanje.

- Ima, ja ne mogu da kažem. On je pozitivan dečko, ima tu u sebi. Nije on neki lepotan, kao što su Anđela okarakterisali. On ima u sebi da može da zavede svaku i njegova svaka devojka je bila lepa. Ja sam izljubomorisao jer ona mene pravi majmunom. Ne mogu da lažem, osećam tu neku vrstu emocija. Ja sam prebacio kad sam to video... Video sam da su se pogledali i video sam da mu je prišla i onda sam prebacio, pa je krenuo konflikt - govorio je Terza.

- Najduže da je on u mojoj blizini je pušionica, to je par minuta i on se meni ne obraća. Tu ako je neka tema mi svi pričamo na temu u datom momentu. Nikad se nismo viđali van pušionice, nikad jeli nismo zajedno. Njegova harizma jeste interesantna. Ja sam sam se u Terzu zaljubila baš jer je harizmatičan, jedinstven i specifičan. On ima nešto u sebi - rekla je Sofija.

Autor: A. Nikolić