Samo sam pila lekove... Matora progovorila o podršci najbližih tokom NAJTEŽIH dana, a evo kakvog je zdravlja njen otac (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Jovana Tomić Matora nastavila je razgovor sa Stefanom Karićem, te mu je tom prilikom otvorila dušu o podršci najbližih tokom najtežih dana.

- Od porodice, brata i tetki, svi su mi rekli da uđem. Ja sam bila klon, samo sam pila lekove. Samo mislim da se opteretim za stolom, baš me je spucalo bilo, baš...Zoran je teško podneo, za kevu je jako vezan, on će verovatno sada da ide u manastir, kući je on sam...On ima 42 godine, generalno smo svi dobro, al znaš ono, nismo očekivali. Tetka mi je loše, ujak preminuo, rođeni brat kevin...Kaže: "što nije ostala kod kuće da tuguje", pa je*em ti život - pričala je Matora, a onda se osvrnula na stanje svog oca:

- Ćale se oporavlja, radi fizioterapeut s njim, sada je na sahrani bio u kolicima. Vole ga tamo svi, rade s njima i sve, baš su super - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić