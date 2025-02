Draganinim poniženjima nikad kraja: Sofija je dokusurila svojim komentarima, Terza ne skida osmeh sa lica! (VIDEO)

Sofija rešeta!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' koju kao i obično vodi Ivana Šopić. Na narednom video prilogu učesnici su imali prilku da pogledaju poljubac Borislava Terzića Terze i Dragane Stojančević. Voditeljka je dala reč Sofiji Janićijević.

- Preslatki su. On je znao kako ću ja da reagujem na ovo, on se plašio da ga ja ne navučem, ali izgleda da je on mene navlačio. Ja bih volela da on ima što više drugarica, ali ja mu drugarica nisam - rekla je Sofija.

- Vidi se da je Sofija malo ljubomorna. Ona može da prokomentariše kako želi, ja nemam loše mišljenje o njoj, niti je uopšte komentarišem - rekla je Dragana.

- Koji su ovo drugari?! Bilo je evidentno i tada, pa i sada da to nisu. Sumanuto je kada je Dragana komentarisala: ''Nikada ne bih dozvolila sebi ovo što i Sofija''. Ovo je bio penal za Sofiju - rekla je Kačavenda.

- On može penale samo sebi da zadaje, ja nisam u ovoj utakmici - rekla je Sofija.

- Kačavenda i ja smo zaključili da je Dača najgori neprijatelj Sofije. On je zakuvao sve sa vinom i pivom - rekao je Terza.

- Dragana je sve vreme lagala, vidimo da nisu drugari. Očigledno se Terza njoj sve vreme sviđao, a on je to znao. Mislim da se ona Terzi uopšte ne sviđa, sve je s njom radio iz inata Sofiji. Otišao je predaleko u njegovoj zajeb*nciji, ali mislim da se ona nije zajeb*vala - rekao je Đedović.

- Dragana da li si bila sa Janjušem? - upitala je Ivana.

- Da - rekla je Dragana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.