Opšti karambol u programu uživo!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Milosavom Pravilović, koja je tek ušla u Belu kuću. U programu je nastao opšti haos zbog detalja koje su ona i Aleksandra Nikolić iznele o Milovanu Miniću.

- Da li je Aleksandra imenovala neku Maju Dobrilović? - pitao je Darko Tanasijević.

- Jeste, bio je sa njom i abortirala je njegovo dete - rekla je Aleksandra.

- Postoje ljudi koji to mogu da dokažu - dodala je Milosava.

- Zbog čega ste sređivali kombinaciju za banku svom oženjenom destu i njegovoj tašti? - upitao je voditelj.

- Ja sam samo rekla da agenti izlaze na teren za penzionere - odgovorila je Milosava.

- Maju ću da potražim - poručio je Darko Tanasijević.

- Maja je sad udata i verovatno neće da kaže - rekla je Aleksandra.

- Šta je još Milovan slagao? - upitao je Darko.

- Uzeo je Aleksandrinu karticu i rekao da će da kupi plac koji ona neće videti - rekla je ona.

- Ja sam rekao da neću dozvoliti da pobaca pare - dodao je Milovan.

- Ti da mi kaćeš? Nemaš dinara u džepu džiberčino - vikala je Nikolićeva.

- Ti još 10 rijalitija da uđeš nećeš moći dugove da vratiš. Ti si kola stavio u zakup - nastavila je Milosava.

- On je prevarant i kockar. Sve što je imao obzbedio je njegov otac. On je pljuvao svog oca. On nema ništa na svom imenu, ima dugove na firmu i ima pakao. Njemu čak ni firma nije na njegovo ime, nego na ime njegove radnice. Nema koga nije zavrnuo, dušan je Bogu i narodu. Lokal mu je pod zakupom, sve mu je na ime oca -

- On je pre 20 godina potrošio 100.000 evra na ruletu - dodala je Milosava.

- Nikad u životu - pravdao se Milovan.

- Kako ne? Meni si pričao - dodala je Aleksandra.

- Zadnjih 13 godina se nisam kockao, pre toga jesam, ali nikad ove cigre koje pominju - govorio je Milovan.

- On je na bitcoin prodao ženina kola i dužan je tamo - dodala je Milosava.

- To je istina, kiksnuo je i došao je da mi plače - poručila je Aleksandra.

