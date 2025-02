Rekla je da bi pre imala rak, nego dete sa tobom: Ena odrukala Pejinu veliku tajnu, on poludeo i kao nikad je isponižavao pred svima! HAOS (VIDEO)

Nikad brutalnija svađe ljubavnog para!

Tokom emisije "Pitanja novinara" došlo je do žestokog sukoba između Ene Čolić i Jovana Pejića Peje, a Darko Tanasijević pokušavao je od njih da sazna zbog čega je došlo do ovog preokreta u njihovom odnosu.

Tokom rasprave Ene je ucenila Peju da će otkrili zbog čega je polomio ruku, a on je priznao da se to desilo kad su mu se majka Zlata Petrović i devojka posvađale.

- Pejo, što su se tad posvađale tvoja majka i devojka, pa si imao takvu reakciju? - upitao je Darko Tanasijević.

- Imao sam odnose sa devojkom, hteo sam da postanem otac, a posle toga smo kupili pilulu za dan posle, a moja majka je mislila da ona hoće da pobegne od mene. Nikakav problem, ujutru smo rešili - pričao je Peja.

- Nikakav problem, a nije ti rekla da bi pre imala rak nego dete sa tobom? - pitala je Ena Čolić.

- Jeste. Ja ću sve da kažem, ne stidim se ničeg. Ja se ne stidim da kažem da imam romske krvi, radio sam u prodavnici za 2000 dinara - dodao je Jovan.

- Ja znam da volim, a ti si oštećen. Ja sam rekla danas da treba da obavimo ozbiljan razgovor, a to je bilo zbog ostavljanje čarapa, pantolona, baca kesice od kafe u krevet, ostavlja krevet da nije namešten. Ja sam o tome htela da pričamo, a on je meni rekao da više ne vidi nadu. On je rekao da ne mogu da ga gledam očima i da ponižavam ljude koji rade za 2000 dinara. Ja sam mislila da devojke koje dođu u Beograd nemaju poznanstva koja imam ja. Ja sam samo pričala činjenice - pričala je Ena.

- To koliko će ko da zaradi, ali izvinite ja sam završio fakultet i zarađivao svoj novac. Hvala mojim roditeljima jer me nisu poslali da radim na splav - dodao je Peja.

- Ovo čime se Ena bavila što Matora kaže da je "ruzmarin" priča ti smatraš nemoralnim - nastavile je ona.

- Ona je tako naučila da sedi kao sa Rajačićem, to je taj pokret. Posle kaže da je ružnu izgledala na klipu, a to je tvoja tematika - rekao je Jovan.

- Ona je navikla na klošare - vikao je Peja.

- Oni su gospoda - dodala je Ena.

- Gospoda jer ti kupe haljinu od 500 evra - nastavio je on.

- Gospodin je jer je voleo mog sina. Mi smo živeli zajedno dve godine. Samo jednog partnera je moj sin upoznao i rekla sam da je bolji od njegovog oca - pričala je Čolićeva.

- Ona nikad neće živeti normalnim životom, normalno da se toga plašim. Da li treba žena da mi uči dete da ide po splavovima i da ima 100.000 pratilaca na Isntagramu? Ja ne želim da imam ženu koja će dete da mi vaspitava na pogrešan način. Želim da imam ženu poput moje majke koja će da vaspita dete da radi normalne stvari, a ne da bude probisvet - pričao je Jovan.

- Upravo je rekao da je moj sin probisvet - dodala je Ena.

- Ja se ne mešam u vaspiranje tvog deteta, bezobrazno se pereš i spinuješ priče. Družiš se sa ljudima da bi bili uz tebe, a ovde je jedini prijatelj moj Baki - govorio je Peja.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A. Nikolić