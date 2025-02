Lakše mi je da prihvatim istinu nego da verujem u iluzije: Anđela istakla da je svesna da je Gastoz ne voli, on menja boje poput semafora! (VIDEO)

Promenila ploču!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Anđelom Đuričić o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Dosta stvari vam se desilo u poslednjih sedam dana, zbog čega ti misliš da je tako? - upitao je Darko.

- Samo poslednjih sedam dana mi je bilo potrebno da sklopim sliku da je možda bolje da verujem svemu što se desilo, a ne onome što želim ja da verujem. Kao što smo se spojili, tako ćemo se i razdovojiti - rekla je Anđela.

- Kako gledaš na to što je rekao: ''Ja ne želim sebi ovo da oprostim, žao mi je što nisam uspeo da Anđeli da pružim ono što želi''. Da li misliš da je to stvarno mislio ili mu je to neka vadilica? - upitao je Darko.

- Ne znam, o tome nismo pričali. Neke stvari su mi ostavile najdublji pečat i one su mi se urezale, a to je klip sinoć - rekla je Anđela.

- Koliko je tebi smešna priča o tebi i Kariću, da li misliš da on to potencira da bi mogao tebi iza leđa da radi neke stvari? - upitao je Darko.

- Jako mi smeta to povezivanje, prvo zauzet je, drugo drugar mi je. Mi imamo totalno drugačiji odnos, Gastoz to što je uradio, to je prema meni bezobrazno i to je najveća reč koju ću upotrebiti. Zaista mi to smeta, ja njemu nikada nisam nabacila nešto što nije imalo veze s vezom - rekla je Anđela.

- Da li je Gastoz posle Matorine kritike dokazao da nije papak? - upitao je Darko.

- Pa jeste, ali ja nikada nisam rekla da je on papak, niti sam ga ikad tako gledala. On je za mene jedan gospodin bio i ostaće - rekla je Anđela.

- Kako komentarišeš to što se Gastoz raspitivao kod Matore o klipovima napolju? - upitao je Darko.

- Pa izgleda da ga baš zanima. Mi smo nešto malo pričali, ima pravo da se interesuje za stvari koje ga nekad nisu zanimale - rekla je Anđela.

- Da li misliš da je Matora uticala na vaš raskid? - upitao je Darko.

- Pa nije mi ona kriva, on je nju izabrao za omiljenu - rekao je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.