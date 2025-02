Ako ima potrebu da se pomiri sa njim... Matora progovorila o bori sa Munjom za Stefani, priznala da li se oseća krivom jer je on NN otac (VIDEO)

Iskreno progovorila o gorućim dešavanjima!

Voditelj Darko Tanasijević pokrenuo je novu temu u emisiji "Pitanja novinara" i pozvao je Jovanu Tomić Matoru kako bi sa njom razgovarala o situacijama koje su se desile nakon njenog ulaska u "Elitu" i odnosu sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

- Matora, da li je Stefani izgubila mleko zbog Munje i njegovog ponašanja ili vaših turbulencija? - pitao je Darko Tanasijević.

- Zbog komentara ono za Zolu, pa Mrvica, pa da li je ovako ili onako... Sve što je tih dana usledilo. Neću da lažem, verujem da i naša rasprava ima udela - rekla je Matora.

- Da li si ti ta koja ljubomorno čuvaš informacije ili on nije dovoljno zainteresovan? - pitao je voditelj.

- Ne. Ja sam se samo ogradila da pričam zašto je odlučila da Munja bude NN. Isto smatram da ja kao njen tadašnji partner isto delim tu krivicu. Ja bih podržala koja god da je bila odluka, samo je bilo nefer da sve svalim na nju - rekla je Matora.

- Da li je to dovoljno veliko da je Stefanina odluka opravdana? - pitao je Darko Tanasijević.

- Nije moralno, ima pravo da bude obavešten da je otac. Stefani je tako odlučila, ja sam je podržala. Opet kažem podržala bih i da je tad htela da kaže Munji. Ona se ljutila na mene kad sam pominjala neke stvari za Munju. To nema veze sa ljubomorom. Ja sam sigurna i kod nje nisam nikad videla, ne samo prema Munji, nego nijednog trenutka nisam videla da mi nije lojalna. On ima pravo da misli i komentariše da bi je pridobio, ali isto tako i ja osećam. Ja sam rekla ako se desi njen ulazak ili nekad u životu ako ima potrebu da se pomiri sa njim nikad joj ne bih prebacili i napravila scenu - pričala je Tomićeva.

- Više puta si ponovila da ne želiš da se takmičiš sa Munjom, a kakvo takmičenje kad si već odnela pobedu? Tebi su cepali majicu, ti si slavila, ti si izvela dete iz porodilišta - dodao je Darko.

- Mislim da Munja stvarno nije upotrebio neku pogrdnu reč i sa njegove strane ne zameram ni peckanje, ali taj pokušaj da me kompleksira ko koga više voli, tu mi ne pada na pamet da se takmičim. Što se tiče ostalih stvari nije opravdanje ako kažem da se to desilo. Ja pričam onako kako je bilo, nisam razmišljala i zato imaju pravo da me komentarišu. Što se tiče izlaska iz porodilišta normalno je da odem jer njena mama nije mogla - rekla je Matora.

- Kako komentarišeš što je Đedović rekao da je Munja išao sa bivđom ženom na tri vantelesne oplodnje jer mu je to bila velika želja i svaki put kad nije uspeo je plakao, a sad si došla ti da mu otimaš trenutke? - pitao je Darko.

- Ja ne otimam trenutke. Ja verujem i da Munja nije bio NN otac i da je prijavljen da bih ja uradila istu stvar. Ja nisam osetila da sam ja otac, kao što su pričali. Boli me baš uvo, šta god da kažem ispadaju glupi za te stvari za mene jer verujem da će kad tad cela situacija da se sazna. Meni je bitno da je meni mirna savest. Sinoć mi je Stefani afalila jer bi mi bilo lakše da ovo iznesemo zajedno. Svesna sam svega, nosiću breme na svojim leđima i ovde nisam došla da se perem - pričala je ona.

Autor: A. Nikolić