Ipak im se omaklo?! Ivan i Aleksandra progovorili o mogućnosti da dobiju bebu, Milosava umire od smeha! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Joca Novinar podigao je Ivana Marinkovića i Aleksandru Nikolić kako bi progovorili o završnici njihovog intimnog odnosa zbog koje su žestoko zaratili.

- Ivane, Aleksandra ko je gde završio?! Ko je popio tabletu? - upitao je Joca.

- Bilo je šta je bilo, pričala sam o tome. Desilo se, hemija je tu. Nisam nikad rekla da nemam emocije prema njemu, nije da ga volim, ali nisam ravnodušna - rekla je Aleksandra.

- Meni nije jasan taj deo oko završnice? - upitao je Joca.

- Ja sam rekla istinu kao i uvek, on je rekao svoju istinu - rekla je Aleks.

- Razgovaraćemo ujutru na temu da vidimo da li ima potrebe za neku brigu i opasnost - rekao je Ivan.

- Desilo se šta se desilo, ja sam pomislila da on meni namerno pravi dete. Čula sam da je rekao da će da mi se osveti i da je to uradio na taj način, to sam pomislila - rekla je Aleks.

- Ivane šta ćemo sa pesmom koju si pevao Jeleni? - upitao je Joca.



- Nemam ništa da kažem u svoju odbranu, ja se pitam odakle mi ta pesma u glavi, ali me Jordanka podsetila da je ona pevala. Nek misle ljudi da sam pevao jer sam strašno lud za njom - rekla je Aleks.

