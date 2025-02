Ovo nikako niste smeli da propustite!

Petak veče je rezervisano za emisiju ''Pitanja novinara'', ali je noć za nama bila prepuna iznenađenja, te je pre toga voditeljka Ana Radulović saopštila da će Bela kuća postati bogatija za još jednu osobu, a mnogima su popadale vilice nakon što su saznali da je reč upravo o mami Aleksandre Nikolić, Milosavi Pravilović.

Možemo reći da niko nije očekivao njen ulazak, ali ono što sasvim sigurno, to je da više ništa neće biti isto.

Milosava Pravilović na samom ulasku u studio pokazala je da je nikad spremnija da se sukobi sa mnogim učesnicima, a sa Darkom Tanasijevićem porazgovarala je o Milovanu Miniću. Milosava je iznela prljav veš o bivšem zetu.

- Kakav je Milovan čovek? - upitao je Darko.

- Jedan jako loš čovek. Ja sam i ranije upozoravala Aleksandru na njega, sve što je radio Aleksandri, petljao je i sa ženom. Bilo je tu još žena. Taj čovek ima neki problem čim je radio neke stvari pre Aleksandre - rekla je Milosava.

Milosava Pravilović otkrila je da je Milovan Minić podigao kredit na taštino ime, te je optkrila da li se čuje sa njegovom još uvek zakonitom suprugom.

- Ona je podnela. Milovan je čovek koji se trpa. Šta će njoj takav čovek? Ja ne mogu da tvrdim da je taštu kljukao lorazepamima, ali znam da je testament sklopljen i da je on naslednik. Žena je bolesna, nije sposobna da odlučuje. To će ćerke da reše, ona je njihova majka. On je podigao kredit od 400.000 dinara na taštino ime. Kad je ulazio ovde žena mu je tražila karticu od mame, a on joj je tad rekao da je podigao kredit - govorila je majka Aleksandre Nikolić.

- Da li se čujete sa njegovom bivšom ženom? - upitala je Ana.

- Ne bih o tome. Kad je pitala gde su pare, on je rekao da je uložio u brod. On nema ništa, jednu iglu nema. Njegova žena je divna i za primer. Onako nešto varati... Ona meni kao da je ćerka, to je sramota - rekla je Milosava.

Milosava Pravilović šokirala je učesnike kada se pojavila na vratima Bele kuće, te su svi gledali u reakciju Milovana Minića, koji je pozeleneo od muke.

- Je l moguće? Mama, jao mama - rekla je Aleksandra.

- Podrška, sam tvoja. Mnoge pozdravljam sa ćao, a neke ovako - uradila je Milosava dobro poznat pokret rukom.

Milosava Pravilović je potom uručila Milovanu Miniću poseban poklon, koji je sve šokirao i ostavio bez teksta.

- Mislim da ste se prepoznali za koga ovo važi. Pošto si zasr*o i usr*o se, čeka te šleper toalet papira - rekla je Milosava.

Milosava Pravilović na samom startu zaratila je sa Milovanom Minićem, a on je u jednom momentu čak i zaurlao na nju iz petnih žila. Milosava nije imala pardona, te je Milovanu sve sasula u facu, a kako će se ovaj sukob odvijati, ostaje nam da ispratimo.

Autor: S.Z.