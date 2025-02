Ćutim o vama časnim sestrama o kojima kruže gole slike: Luka brutalno udario na Sofiju, Đedović očitao surovu lekciju Gastozu! (VIDEO)

Haos u Eliti!

Veliki šef takmičarima "Elite" zadao je novi zadatak. Oni su ove subote morali da glasaju za osobu koja je najlukavija u Beloj kući. Ovo nedeljni vođa Nenad Marinković Gastoz dao je reč Jovani Tomić Matoroj.

- Marko Đedović, Milena Kačavenda iz odnosa prema meni. Treća osoba Sofija. Svaka ti čast, sediš mudro i lukavo ćutiš, sve to polazi za rukom - rekla je Matora.

- Luka je lukav, od momenta kad se vratio došao je drugi Luka kojeg nismo upoznali. On je ovde izigrao devojku kakvoj verovatno ne bi mogao da priđe napolju. Izigrao je osećanje devojke koja ga je poštovala i bila odana samo njemu. Lukavo se uvlači momcima sa kojima bi voleo da ima kontakt napolju. Druga osoba Mima, mislim da si namazano opčinila Gruju - rekla je Sofija.

- Ja jesam lukav jer ćutim o vama časnim sestrama o kojima napolju kruže gole slike. O vama kruže svakakve stvari, a ja to ne koristim. Nikad nisam govorio šta ima napolju o njoj i šta je javnost videla. Naravno da sam se promenio jer pola vas ovde ne znam šta glumi, a napolju nemate život, stav i karkater - odbrusio je Luka.

- Treće mesto mi je Aleksandra Nikolić jer ima moć da zavede sve muškarce - dodala je Sofija.

- Evo da se nadovežem na mog kumu Jovo, ona je najlukavija osoba. Godinama pokušava da se predstavi kao dobar drug i prijatelj, a izdala nije još samo stan. Mene nije izdala jer nema za šta i uvek sam znao sa kim imam posla. Jedno moje pitanje ovde je trebalo da ona oguli svoju strategiju ulaska. Ona time pokušava da prikrije sve što je uradila napolju. Stefani je oslobođena svake odgovornosti i za sve krivim nekoga ko je trebao svojim vaspitanjem da kažu da sednu i da se dogovore, a svoj partnerski odnos da nastave dalje. Broj dva će da mi bude Gastoz koji pokušava da se sve oprosti za dan. Rekao si da izvini ništa neće da promeni, a to se kaže jer si shvatio da si pogrešio, a ne jer ćeš nešto da menjaš. Neke stvari možda ne mogu da prođu za dan, nego za pet. Na tebi je da ona vidi koliko ti je stalo i koliko puta ćeš da pokušaš i pokažeš da ti je stalo. Nisi malo pogrešio, nije vadilica da si dao gas, ali to ne pere situaciju da se to dogodilo. Nekad treba dan, nekad mesec, a nekad pet minuta za oprost. Treću osobu ću da navedem Sofi samo jer koristi jezičku barijeru da kupuje vreme za odgovor - pričao je Đedović.

Autor: A. Nikolić