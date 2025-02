Pale teške reči!

Veliki šef takmičarima "Elite" zadao je novi zadatak. Oni su ove subote morali da glasaju za osobu koja je najlukavija u Beloj kući. Ovo nedeljni vođa Nenad Marinković Gastoz dao je reč Milovanu Miniću.

- Za mene je to Milosava broj jedan. Broj dva je njena ćerka, a sad vidimo od koga je učila. U svim odnosima je lukavo koristila na svoje načine - govorio je on.

- Što si onda tašti uzeo kuću ako si tako pošten? - pitala je Milosava.

- Lukavo je koristila Terzu za svoje potrebe. Broj tri je Ivan Marinković - dodao je Milovan.

- Dobro smo se spojili onda - poručila je Aleksandra.

- Za mene će to da bude Sofija. Ona je lukavo ušla u odnos sa Terzom od samog početka, lukavo je izabrala pesmu za "Elitoviziju". Dača je broj dva i lukavo si ga privukla da skače za tebe i da te brani. On je lojalan da ne iznosi to što mu pričaš. Jelena lukavo govoriš da su drugi ljudi agresivni, a ti si najveći. Pored toga što si lukava, ti si i lažov - govorio je Marko.

- Poljubi ga, pa neka ti nabije kašiku u usta - rekla je Jelena.

- Trebalo je da misliš na dečka dok ti je ovde, a ne kad je napolju - dodalaje Sanja.

- On se pored tebe žive vatao sa Enom, zamisli šta tek radi napolju. Ti si toliko njega volela, pa si spavala sa Ivanom letos. Ovo je ljubav za ceo život - govorila je Sanja.

- Ti si slagala Marka da nisi bila u Švajcarskoj, ližeš d*pe Sofiji da ne bi odala da si radila ne znam šta. Lajkovala si slike golim muškarcima napolju, po Anđelinim rečima - nastavila je Jelena.

- Ti lukavo prikvrivaš da si prevarila bivšeg muža - rekao je Marko.

- Prikvirvam što sam ga prevarila na televiziji i rekla da imam emocije? Pobedio si - poručila je ona.

- On je tebi bio veran ceo rijaliti, a na kraju si mu zabila nož u leđa. Ajde da je vredelo, ali nije vredno ni sekunde. Kad sam ušao rekla je da sam dobar frajer i da će preko treninga da uđe sa mnom u komunikaciju. Džaba se trudiš. Sad hoćeš sa mnom da uđeš u komunikaciju, pa makar i kroz svađu - rekao je Marko.

