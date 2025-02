Sumnja u njenu iskrenosti: Gastoz šokirao novim udarom na Aneli! (VIDEO)

Ovo nije očekivala!

Veliki šef takmičarima "Elite" zadao je novi zadatak. Oni su ove subote morali da glasaju za osobu koja je najlukavija u Beloj kući. Ovo nedeljni vođa Nenad Marinković Gastoz dao je reč Lepom Mići.

- Biću sad jako lukav i nikad nećete znati za koga mislim da sam lukav. Reći ću da su po mom mišljenju lukavi ljudi koji se najedu luka i povezaću te ljude sa kuhinjom, a ti ljudi su naprimer Keti, Luka i Đole - rekao je on.

- Prva osoba će da bude Ivan Marinković u odnosu sa Aleksandrom. Prevezao ju je žednu preko vode da bi nama pokazao koliki je alfa. Dragana nije smela da dozvoli to u odnosu sa Terzom, mislio sam da neće da pogazi svoj obraz i mogu da pomislim da si to uradila samo zarad opstanka. Treće osoba je Aneli. Ona će sad možda da se naljuti, ali mislim da je lukavo skočila na Bebicu da brani mene, kako bi se dodvorila da je saosećajna. Ja sam je gazio, a ona je stala na moju stranu. Mislim da je to lukavo, ako grešim ispravi me - pričao je Gastoz.

