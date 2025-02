NJEN SUD SE ČEKAO: Sita Ahmić otkrila kako reaguje na zbližavanje Luke i Aneli! Evo da li će podržati sestru ukoliko ozvaniči vezu sa njim!

Bez dlake na jeziku!

Odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića pod pudnom je pažnjom javnosti već nedeljama unazad. Nakon kraha njegove emotivne veze sa Sandrom Obradović, on je priznao da bolju energiju i veću povezanost oseća kada je pored Ahmićeve, te i da bi mu ona bolje pristajala.

Njih dvoje su često isticali da im je veoma lepo kad su zajedno, ističući malu mogućnost da odu korak dalje ozvaniče svoju. Međutim, oni su tokom čitavog jutra uživali zajedno u njegovom krevetu, mazeći se, što je dovoljan znak koliko im je stalo. Svoj sud o novonastaloj situaciji za portal Pink.rs dala je Anelina sestra Sita Ahmić.

Sita je otkrila da li će podržati sestru, ukoliko odluči da ode korak dalje i ozvaniči odnos sa Lukom.

- Podržavam njeno druženje sa Lukom jer vidim da je srećna i ima osmeh na licu. Ukoliko odluče da uđu u vezu, sve to podržavam. Jedino što neću podržati su neke dublje stvari, bez intimnih odnosa. On je dobar momak, ona je srećna i to mi je najvažnije - rekla je Sita.

Autor: S.Z.