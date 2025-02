Dao svoj sud o njenom ponašanju u Eliti!

Voditeljka Dušica Jakovljević u emisiji "Izbacivanje" ugostila je ujaka Ene Čolić, Dejana Đokovića. On je na samom početku prokomentarisao žestoke sukobe koje je ona imala sa Jovanom Pejićem Pejom, poslednjih nekoliko dana.

- Sve što se dešava u kući to definitivno prostor radi. Svima njima neko nedostaje, dolaze u krize i ko će da trpi nego najbliži? Oni da nemaju emocija, to se ne bi dešavalo. Ja ne znam šta se dešava sa njom, mislim da je prostor to uradio i ukućani. Ona je od početka u ratu i tako se izgradila. Vremenom se i takva slika o njoj gradila u kući i vidim da ona smatra da takav imidž treba da održi. Ono što ona izgovara nikad nismo čuli i ja sam to osudio, pominjanje Anelinog deteta, Jovanove majke... Sve to radi iz besa i revolta i to deluje užasno - govorio je Dejan.

- Da li je inat što ona ne želi da se izvini jer je takva ili je to njen gard? - pitala je Dušica Jakovljević.

- Njen gard. Nije ona ta koja ne želi da spusti loptu i pomiri se, pokušala je i sa Aneli, ali malo sevne i ne može. Ona bi priznala, ali ne želi da ispadne ponizna i to mora da održi - rekao je Dejan.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A. Nikolić