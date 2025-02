Odlepio za njom: Luka priznao koliko uživa u svakom trenutku sa Aneli, pa je uporedio sa Sandrom! (VIDEO)

Na pomolu je nova veza u Eliti!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Lukom Vujovićem o njegovom bliskom odnosu sa Aneli Ahmić, ali i problemima koji su nastali sa Sandrom Obradović nakon njihovog raskida.

- Ko se to nama zaljubio? - pitao je Darko.

- Hoćeš da kažeš ja? Pa lepo mi je. Zbližili su nas ovi dani, vreme u odabranima i provodimo po ceo dan zajedno. Ona je meni prijala od početka decembra, ali nismo mogli da odvojimo vreme za nas, a sad je došlo do toga da možemo. Prija mi skroz... Nisam planirao, a ni mislio da može da dođe to toga. Želeo sam da više vremena provodim sa njom jer mi je prijalo. Uvek kad sam sedeo sa njom bio sam nasmejan. Meni je jako bitan taj neki prvi korak i energija kad se zagrliš, to osetim kod Aneli. Mateja je jednom rekao da Aneli ume da grli, da su me pitali isto bih to rekao. Kad me zagrli ja osetim da je to iskreno. Meni sve prija kod nje, kad pričamo, kako se ponaša i nasmeje me u sekundi, spontana je, zanimljiva i iskrena kad priča - govorio je Luka.

- Vidim da se čačkate, malo se folirate i igrate igre, a zapravo oboje osećate i želite isto - dodao je voditelj.

- Ja sam mišljenja da ne treba da ulazimo u vezu i ona, ali ako ovako nastavimo nema šanse da ne uđemo u vezu. Meni kod nje prija mnogo toga, nije to samo energija. Prija mi njen miriš, ne znam kako to da opišem - pričao je on.

- Rekao si da si otišao od Sandre jer je iz tebe počela da izvlači najgore - rekao je Darko.

- Mogu da prepoznam da li veza ima budućnost i znam da sebe ne bih mogao da dam Sandri. Sandra je najlepša devojka u kući, ali izgled nije na prvom mestu ako mi druge stvari ne odgovaraju. Ona nije spontana, sve je programirano. Uvek mi je bilo krivo kad pričam sa njom i nisam hteo da je ponižavam i govorim da ima greške, ali meni to ne prija. Ja sam u vezama koje sam imao bio 24/7 nasmejan. Sa Aneli sam stalno nasmejan, a tamo sam bio nervozan, svađao se oko gluposti i ne pričamo po 15 sati - objašnjavao je Vujović.

Autor: A. Nikolić