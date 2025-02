ŠOK: Munjez rešio preko Anđele da ratuje sa Gastozom, pa joj poručio da se srozala zbog njega: ON TE PRAVI BUDALOM! (VIDEO)

Šok, šok i šok!

Danijel Dujković Munjez nastavio je svoju podelu budžeta, te je sasuo Jovani Tomić Matoroj šta misli o njoj.

- Milosava je žena koja je ovde ušla kao gospođa. Veoma je kulturnna, možda niko nije očekivao ovakvo njeno učešće, sve u svemu fino mišljenje - rekao je Munjez.

- Grujo, mali budžet. Pljunuo su po sebi. Smatram da si neko ko je pogazio seme u momentu kad si se pomirio sa Mimas. Ponašaš se kao da ti ništa nije sveto - kazao je Munjez.

- Đedoviću ide mali budžet. On je pokazao kakav je sa prijateljima, zato mi je drago što nismo prijatelji, nego imamo samo korektnu komunikaciju. Smeta mi jer sam dobio mali budžet od njega kad je bio vođa, jer ipak nismo za mali budžet. Nikada ga nisam uvredio i nenam nameru - kazao je Munjez.

- Anđela, mislim da si dibra devojka, ali mi je jako krivo što si sebi neke stvari dozvolila. Drago mi je jer je tvoj otac pokazao da je tu za tebe. Nemoj da gaziš sebe. Partner te je ponizio jer te nije izabrao za omiljenu. Mislim da si svesna toga da mu se Sofi više dopada, ali da nekako ne želiš to da vidiš na pravi način. Nemoj da dozvoliš da od tebe neko pravi budalu - kazao je Munjez.

- Luka, mislim da ti je Sandra bila simpatična, ali da ti to nije bilo to. Aneli je ''vrcnula repom'', što se tebi dopalo. Sandru ne žalim jer je videla sve to, a nije te prva ostavila - rekao je Munjez.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.