NIKOLIĆI SU NEODLUČNI Milovan prozvao Aleksandru i Milosavu, pa udario na Marinkovića, ubeđen da želi jednu stvar (VIDEO)

Naredni koji je navodio bio je Marko Đedović:

- Ljubavni parovi su najneodlučniji, prva je Aleksandra Nikolić, menja mišljenja da li je neko voli ili ne voli, ili tableta za dan posle, da li se Ivan pere ili se ne pere, da li je to ljubavi ili nije ljubav, kod tebe je to iz dana u dan. Meni je to kod tebe isteresantno, druga je Matora zbog cepanja, i treća je Gastoz - rekao je Đedović.

- Muške osobe, Terza, Gastoz i Munja - rekla je Jelena, pa je ustao Dača.

- Milovane nisi došao zbog žene već da uhodiš ljubavnicu, drugo mesto je Luka i to sa Sandrom, a treće je Aneli sa Lukom - rekao je Dača.

- Gruja je prvi, on ne zna sa kim bi bio i šta bi radio, drugo mesto je Slađa jer je sama sebe navela, zna ko je šta je i tako, i treće mesto je Marko Stefanovića, zato što... Pa, pazite, Sanja je svoje, a on treba da reaguje zbog nje, da se ne stresira - rekao je Kadra.

- Terza, Munja i Gastoz - rekla je Aleksandra.

- Familija Nikolić, prva je Aleksandra, druga je Milosava i naravno treće Ivan Nikolić koji bi sa njima na letovanje - rekao je Milovan, pa se obratio Aleksandrinim sestrama kojima se izvinio što se pominju.

