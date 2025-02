Bivši je udaraju ispod pojasa u tandemu: Mateja isprozivao Anđelu da se nikada nije promenila, već je samo stavila novu masku, Gastoz likuje! (VIDEO)

Mateja uzvraća udarac!

U toku je emisija ''Izbor potrčka'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Mateji Matijeviću kako bi prokomentarisao odnos Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

- Anđela mi je od prošlog ponedeljka hiljadu puta ponovila Matorinu rečenicu: ''Gastoz nju više ne voli, on ne zna kada da se izvuče od ovoga''. Kada je njoj to rekao Karić, Mateja i ja, njoj je to bio pi*kin dim. Matora kada je rekla, ona je to uvrtela u glavi - rekao je Đedović.

- On je mene sve vreme demantovao - rekla je Matora.

- Ko je*e sve njih, je l' ti veruješ njemu ili njima? - upitao je Mića.

- Pa on mi je rekao da ne želi da budemo zajedno. Kad smo trebali da imamo razgovor, on je to iskulirao. Sa strane mi samo tutne hranu, da li je moguće da nema potrebu da mi kaže: ''E, ajde tako i tako'', je l' misliš da to ja ne bih prihvatila?! - rekla je Anđela.

- Gledaj sebe i vrednuj sebe, pusti njega - rekao je Mića.

- On ne želi da ispadne loš, od sada ako mi bude prišao nastradaće, soba će biti mala - rekla je Anđela.

- U vazduhu se oseti da među njima nije došlo do bliskosti. Ja bih svoju devojku pitao: ''Šta je to bilo za klipove'' - rekao je Mateja.

- Škakljivo je da nju pitam, Matora mi je drug. Gde da pričam sa Anđelom o tome?! - upitao je Gastoz.

- Isplivavaju sve njihove različitosti. Ja ne znam šta je tu toliko strašno u tom se*su? Kad već dugo nema toga, počinju ljudi da se hlade i razilaze - rekao je Mateja.

- Mateja ne za*ebavaj molim te, nemoj da ti padne na pamet da spavaš sa njim - rekla je Ena.

- Anđela je osoba koja je promenila masku, stavila je hladan štit i aroganciju, ali ništa drugo nije promenila. Ja sam bio loš po nju, ona nije htela da se skloni od mene. Ona ne može da se oseti da je nešto loše po nju i da treba da se skloni. Mi svi vidimo da Gastoz i Anđela nemaju emocije, tu je samo gnev. Ona dok priča, on se dere: ''Dalje, dalje'' - rekao je Mateja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.