Na korak do pomirenja: Ena i Peja daju sve od sebe da isteraju probleme na čistac, jedno drugome priznali sve! (VIDEO)

Da li će uspeti da daju novu šansu?

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" Ena Čolić i Jovan Pejić Peja pokušavali su da nađu zajednički jezik, kako bi svojoj ljubavi mogli da daju još jednu šansu nakon haosa koji se desio.

- Ja nju ne mrzim. Ja bih voleo da ona ovde svaki dan bude nasmejana i da se druži. Treba ovde lepo da provodi vreme, naša ljubav nas boli. Džaba kad je ovo ludačka ljubav koja boli nju i mene. Mi nismo isti tip osobe. Ja nisam tip njenog muškarca - govorio je Peja.

- On govori kako nema tetovaže, a ja sam rekla da mi je sve na njemu najlepše na svetu. Ti misliš da te poredim sa bivšima, a ti se pored bez potrebe. Ja da sam trebala da ostanem sa bivšim ostala bih - dodala je Ena.

- Ti i ja se jedno drugome sviđamo i imamo hemiju. Ti imaš jedne rogove, a ja imam druge i ti rogovi kad se sukobe nastaje haos. Jedan treba da ima rog, a drugi da ćuti - pričao je on.

- Ja bez tebe ne spavam uopšte - rekla je Ena.

- Ja sam te precenio, ti si za mene prejaka žena. Meni je majka na prvom mestu i to je to - poručio je Jovan.

- Treba da se ugledate na Anđelu i Gastoza, bez teških reči, uvreda, pominjanja familije. Ja to nisam čuo kod Gastoza i Anđele i Peji sam govorio da ne ide tako daleko. Ona posle kaže da to njeno dete gleda, a on kaže da ide srcem. Treba da se ide mozgom i da se razmišlja o posledicama. Najveća greška je što radite. Svađe su deo veze i braka, ali kad dođe do ovoga to prelazi granice. Kako možeš nekoga da voliš, a da govoriš tako teške reči? - komentarisao Baki B3.

- Kad mi već nije dao priliku da pričam hoću sad da kažem. Neću uoopšte da se mirim, neću da dozvolim da mi kaže još gore. On je lik mene gađao četkom - rekla je Ena Čolić.

- Nas ovde puca ego i nepravda. Ti odeš sa Munjom, a pre toga se šest dana svađaš sa njim, kako to? - pitao je Peja.

- Meni je nepravda da sam napolju top riba, a ovde da budem sa strukom kao Sunđer Bob jer ovde treniraju samo muškarci. Što mi nisi rekao da pitam Sofi da treniram kad je i ona tamo? - pričala je Ena.

- Je l' sam ja papak, pa tebe ne znam da treniram? Ja sam tebe zvao u šetnju jedan dan, drugi te je već mrzelo. Ti ne znaš da pričaš. Ne mogu ovde da se svađam, pa da odem i sve da bude super. Ne mogu da te zagrlim posle svađe i kažem da je sve u redu, kad nije - nastavio je on.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić