Vratila bih svaki trenutak, jer njega više nema: Anđela se s knedlom u grlu prisetila POKOJNOG brata, pa progovorila: Vrlo brzo nakon... (VIDEO)

Emotivno!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Anđelu Đuričić, kako bi odgovorila današnjoj temi, a to je: "Koji dan biste želeli ponovo da proživite?".

- Ja bih vratila svaki dan u 18. godini kako bi provela svaki trenutak sa meni najdražom osobom koja više nije među nama. To je jedino što ne mogu da vratim, najdragocenije mi je, a ne mogu da vratim i nešto je što ću pamtiti zauvek - rekla je Anđela.

- Postoji li taj neki poseban dan ili tranutak sa tvojim pokojnim bratom da bi se sada vratila - pitao je Darko.

- Pa možda dan, svaki je bio prelep. Normalno, svađaju se braća i sestre i sve, sve je to na kraju prelepo, ali možda dan kada je kupio sebi psa i došao najsrećniji kući, ja ga nikada nisam toliko srećnog videla. On je vrlo brzo uginuo posle bratove smrti...Bio je zdrav pas, ali vremenom nije hteo da jede i to i na kraju je uginuo. Krenulo mu je sve lepo u životu, posao, ljubavni život i u svemu tome je pas bio kruna. Ne postoji devojka s kojom sam ga videla kakav je bio s tim psom, ostalo mi je upečatljivo u pamćenju - rekla je Đuričićeva.

Autor: Nikola Žugić