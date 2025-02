MUK U KUĆI! Aneli otkrila da bi najviše volela da ona, Asmin i Nora budu PORODICA (VIDEO)

Iskrena do koske!

Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić kako bi otkrila koji dan bi želela da ponovo proživi.

- Ja bih svako naše putovanje zajedničko, mene, Asmina i Nore. Volela bih da se to nikada nije završilo, a ni desilo, ali bih volela da imam opet tu porodicu. Svaki naši dan mi je zapamćen...Nema veće sreće kada vidiš da ti je dete srećno, a voli mamu i tatu. To mi je nešto gde bih se volela vratiti, da se nije ništa desilo, ali ima dosta stvari gde bih se ja vratila, u detinjstvo. Svaki dan sa svojom majkom kada me je vodila da pevam kao devojčica, u šest sati bi počelo naše spremanje - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić