Jedva se suzdržao! Gastoz se prisetio momenata sa pokojnom majkom, pa progovorio o životu u Parizu (VIDEO)

Umalo zaplakao!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Nenada Marinkovića Gastoza kako bi odgovorio na današnju temu, a to je: "Koji dan biste želeli ponovo da proživite?".

- Imam spektar nekih dešavanja, imam neka se*sualna dešavanja koja je glupo da prepričavam pred njom...Kada smo u stanu od 37 kvadrata u Parizu živeli moja majka, moja devojka, moj brat, njegova žena i dete, nas šestoro...To je jedan od momenata koji ću da pamtim - rekao je Gastoz.

- Imaš li neki ludi dan koji bi voleo ponovo da proživiš - pitao je Darko.

- Kada sam prvi put bio na trendingu (smeh). Ima situacija, meša mi se mama u glavi, ne bih da patetišem. Mi smo mnogo radili, kada završim moj posao, dođem kod nje, mi smo se tada družili. Ima situacija kada mi je kupila di-džej kontroler, mi se sada zapili, ona sela s nama i posle je izvadila štek para i počela da me kiti, a ja kao puštam muziku, to je bilo slatko. Ona je bila ozbiljan šmeker, volela je da se šali na svoj i na tuđi račun. Ja sa mamom nisam otišao na more, zimovanje, da se popnem na Ajfelov toranj i tako dalje - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić