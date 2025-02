Šok! Matora se RASPLAKALA, Terza otkrio u koji dan bi se sada vratio, od Milice NI TRAGA NI GLASA (VIDEO)

Au!

Darko Tanasijević podigao je Matoru kako bi otkrila koji dan bi želela da ponovo proživi.

- Ja ne bih volela da se rasplačem...Evo na primer, kada sam prvi put postala tetka, i taj trenutak mi je posle postao tužan, tako da ne bih o tome - rasplakala se Matora i sela.

- Ja ću da kažem zaltiborske noći pre jedno 10 godina. Odemo tamo na mesec dana, to su takvi provodi bili, bile su nam neke drugarice iz Čačka, uživali smo od jutra do sutra...Evo kaže Uroš kao kada sam postao otac, to je normalno, ne znam šta...Kada sam bio klinac i igrao fudbal, podigao sam pehar u ovim Šimanovcima, pa me oni vežu - rekao je Terza.

Autor: Nikola Žugić