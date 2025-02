Otvorim vrata, on tu, kad se nisam SRUŠILA: Kačavenda otkrila kako je izgledao njen prvi poljubac sa Srđanom, prisetila se Malte i njihovih trenutaka (VIDEO)

Iskrena do koske!

Darko Tanasijević podigao je Milenu Kačavendu kako bi otkrila koji dan bi želela da ponovo proživi.

- Razmišljala sam i prvo što mi je palo na pamet, to ću da ispričam. Ja sam se upoznala sa bivšim suprugom, družili smo se i neko mi je rekao da mu se sviđam, ja sam rekla: "ko bre, ovaj? ne bi se uklopili u dva života", taj odnos je krenuo da se razvija. Već mi postaje simpatičan, dolazim ja kući. Kaže meni tata u novinama pokazuje njega i kaže: "je l' ovo ovaj što nam dolazi u kuću?", ja sam znala da je on mangup, ali nisam znala na koji način i kako. Prvi put zvanično da sam se raspitala, to je bio taj dana kada mi se tata usr*o u život...Posle šest dana, ja odlučujem da ostanem na Malti šest meseci, igrom slučaja, maltežanka udata za pilota našeg, posle jedno pet, šest dana otvaram vrata i dva stepenika ispred kuće, niko nije znao osim mojih roditelja, čovek sedi na stepeništu. Ja kada se nisam srušila, šetali smo posle Maltom, nikada više nisam želela da odem na Maltu. Prvi put se tada poljubili, išli smo na ručak, ja razmišljam: "da li sam ja normalna?", tek nakon poljupca mi je rekao da je moj tata sve njemu rekao gde sam i šta sam. Ja sam rentirala taj nekio avion, kao razgledanje i tu se dodatno sebi us*rem u život, ja se skockala, sva sam bila isprevrtana - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić