Na moj rođendan smo poslednji put bili zajedno: Ena se prisetila perioda kad je saznala da je TRUDNA, Sofija progovorila o RAZVODU roditelja (VIDEO)

Emotivne priče sve raznežile!

Darko Tanasijević podigao je Enu Čolić kako bi otkrila koji dan bi želela da ponovo proživi.

- Kao svaki roditelj, podrazumeva se da je najsrećniji dan kada saznaješ da postaješ roditelj, meni nije. Ne idem u Milano da studiram, da kažem roditeljima da sam trudna, ne bih volela to ponovo da proživljavam. Ja volim svoju babu najviše na svetu, svoju babu Milanku. Volela bih da ona živi isto kao i ja, da bude stalno sa mnom, bilo koji dan u detinjstvu da se vrati...To letovanje u Grčkoj sa njom, sa njima letovanje bilo koji dan, jer su osobe koje volim najviše na svetu bile sa mnom - rekla je Ena.

- Moj 22. rođendan možda. To je poslednji put da smo, pošto sam ja jedinica, da smo nas troje proveli zajedno rođendan, nakon toga smo se razveli. Trudili su se da budem srećna...Svaki moj rođendan je uvek bio prelep, trudili su se uvek. Nije bitno ni gde se nalazimo, nego to što smo zajedno. 22. rođendan su organizovali na vikendici, u maju, bilo je lepo vreme, kupili su fensi šator, pink je sve bilo - rekla je Sofija.

- Ja bih izdvojio sa drugom jedan ludački dan. Drugar me je pozvao i kao: "hoćeš da idemo da ispratimo moju sestru na apsolventsko veče", mi smo otišli. Čekali smo da uđemo unutra, ja nisam mogao da uđem jer nisam član porodice. Ušao sam unutra, sve devojke su gledale u nas dvojicu...U tom trenutku mi nismo znali kako da uđemo, kao da damo čoveku pare da uđemo i on kaže: "niste na spisku". Mi krenemo da idemo kući, mi se dogovorimo da se obučemo, oni su se slikali, mi smo se slikali za apsolventsko veče. Obukli smo se u fulu. Ušli smo unutra, krenuli smo da pijemo i da se zezamo, to mi je bio jedan od boljih dana - rekao je Peja.

Autor: Nikola Žugić