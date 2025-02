Ne prestaje da ga gazi: Milosava iznela novu turu Milovanovog prljavog veša, on zanemeo zbog jedne stvari, pa pokušao da opere rođenog brata na sve načine! (VIDEO)

Haos!

Naredno pitanje bilo je za Milovana Minića. 

- Hipotetički da se oglasila tvoja majka i da je rekla da se tebe niko nije odrekao, da li bi poverovao u to? - pročitao je voditelj.

- Poverovao bih u to. Moja porodica se mene nikada ne bih odrekla - rekao je Milovan.

- Rekla sam to iz besa, stojim iza svake reči. Neću dalje da pričam - rekla je Milosava.

- Mislila si na roditelje ili ženu, dete? - pitao je Milan.

- Nisam spominjala dete tada - rekla je Milosava.

- Rekla si mu da sve što je želeo Aleksandri, da se sada desilo njemu - rekao je Milovan.

- Jesam rekla sam to. Želeo je da ona izgubio dete. Rekla sam da se to njemu desilo i stojim iza svojih reči - rekla je Milosava.

- Ne verujem u ništa što je Milosava rekla. Nisu me se odrekli, nije Marijana sa Urošem. Vrlo dobro znam ko je i šta je Marijana. Kada se budem uverio sam, reći ću da sam pogrešio i to je to - rekao je Milovan.

- Zašto kada ga je Marijana izbacila nije otišao kod svojih roditelja, a ne kod Marijanine majke - rekla je Milosava.

- Istina je da nisam otišao kod roditelja, želeo sam da budem sam, a to gde sam otišao je moja stvar - rekao je Milovan.

- Sigurna sam da te se mama nije odrekla, uvek je bila uz tebe. Teška je reč 'odrekli' su se. Njegov otac je jako strog, i znam da nije želeo da ga vidi - rekla je Aleksandra.

- Moj otac jeste jako strog, ali znam da me se nije odrekao - rekao je Milovan.

- Marijana je izdala kuću - rekla je Milosava.

- To nije istina, ja sam lično dao kuću agenciji za izdavanje - rekao je Milovan.

- iz mog stana je otuđio sve moje stvari, rekao je da je dao sve u humanitarne svrhe - rekla je Aleksandra.

- Nije istina, kada sam ja rekao šta sam uradio sa tim stvarima - rekao je Milovan.

- Pričao si ovde. Ponašaš se kao da si me našao na ulici, uvek sam živela u luks stanovima i imala sam sve. On priča ovde da mi je kupao viljuške i kašike. Meni je to mizarno - rekla je Aleksandra.

- Jel hoćeš da se svađamo ? - pitala je Milosava.

- Neću da se svađam sa tobom nikad više. Samo da bude jasno da moj otac jeste strog, ali da se nikada ne bi odrekao nas, niti smo se svađali ikad u porodici - reklao je Milovan.

- Kako ne, pa što je tvoj brat imao zabranu prilaska kući - rekla je Milosava.

- Imao je problem sa alkoholom, moj otac je to uradio da bi otišao na lečenje, tako postupa svaki normalan roditelj. Moj otac je samo želeo da mu pomogne - rekao je Milovan.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.